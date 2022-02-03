Военные провели тренировку и отработали ряд нормативов
В соединении общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, в рамках Единого дня специалиста связи, состоялась тренировка, основной задачей которой являлась установка защищенного канала связи между вышестоящим командным пунктом и подразделением.
- В ходе проведения тренировки было скрытно развернуто более 10 подвижных и переносных полевых узлов связи, в том числе, на базе автомобильных шасси. Военнослужащие осуществили их охрану и оборону, отработали ряд нормативов по развертыванию, а также установлению непрерывной устойчивой радиосвязи со стационарными узлами связи в указанных диапазонах частот. Для выполнения учебных задач, личный состав подразделения использовал подвижные, радиорелейные, а также переносные станции защищенной спутниковой связи, - сообщает пресс-служба ВВО.
В мероприятии приняло участие свыше 200 военнослужащих, было задействовано 20 единиц военной и специальной техники.
Бурятия присоединилась к Единому дню специалиста связи
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