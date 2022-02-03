Бурятия присоединилась к Единому дню специалиста связи

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Военные провели тренировку и отработали ряд нормативов



В соединении общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, в рамках Единого дня специалиста связи, состоялась тренировка, основной задачей которой являлась установка защищенного канала связи между вышестоящим командным пунктом и подразделением.



- В ходе проведения тренировки было скрытно развернуто более 10 подвижных и переносных полевых узлов связи, в том числе, на базе автомобильных шасси. Военнослужащие осуществили их охрану и оборону, отработали ряд нормативов по развертыванию, а также установлению непрерывной устойчивой радиосвязи со стационарными узлами связи в указанных диапазонах частот. Для выполнения учебных задач, личный состав подразделения использовал подвижные, радиорелейные, а также переносные станции защищенной спутниковой связи, - сообщает пресс-служба ВВО.



В мероприятии приняло участие свыше 200 военнослужащих, было задействовано 20 единиц военной и специальной техники.

