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В Бурятии из аварийного жилья расселят почти 3000 человек

В Бурятии из аварийного жилья расселят почти 3000 человек
Общество,  Фото:pixabay.com
Программу переселения собираются выполнить досрочно

В 2022 году Бурятия приступает к реализации ускоренной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. За два года из порядка 44 тысяч квадратных метров планируется расселить 2,9 тысяч жителей.

В республике планируется досрочно переселить граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Вместо четырёх лет (2022-2025 гг.) в регионе предполагается расселить жителей за два года (2022-2023 гг.).

- Такие меры позволят улучшить жилищные условия 2,9 тысяч жителей 8 муниципальных образованиях. Это города Улан-Удэ и Северобайкальск, Закаменский, Кабанский, Прибайкальский, Селенгинский, Северо- Байкальский и Кижингинский районы. Из них строительство домов для переселенцев планируется в городе Северобайкальск, Кабанском и Селенгинском районах. Объём финансирования на 2022 и 2023 года составит более 2,8 млрд. рублей, - прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Проект предусматривает как предоставление жилых помещений, так и выплаты собственникам за изымаемое жилое помещение. После выполнения обязательств по текущей программе планируется приступить к расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.
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