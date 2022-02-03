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В Забайкалье не будут вводить дистанционный режим во всех школах

В Забайкалье не будут вводить дистанционный режим во всех школах
Общество,  Фото:pixabay.com
Часто остановка обучения не обоснована

3 февраля в Забайкальском крае оперативный штаб на заседании обсудил механизм принятия директорами школ самостоятельного решения о закрытии и введении дистанционного режима в образовательных учреждениях. Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Лапа заметила, что на сегодняшний день данная ситуация подконтрольна.

- Более 5% классов и 22 школы не обучаются, но часто остановка обучения необоснованная. Не все получается у директоров школ по оценке риска распространения острых респираторных заболеваний, часто информация преувеличена, - заявила Светлана Лапа.

Главный санитарный врач подчеркнула, что региональное управление Роспотребнадзора на сегодня не даёт рекомендации выводить на дистанционной режим работы все школы абсолютно.

- Прежде всего, мы отмечаем, что очаги распространения инфекции внутри семьи. Если заболевает хотя бы один член семьи, то, как правило, заболевают все, - отметила руководитель регионального Роспотребнадзора.

Также она заметила, что исследования по коронавирусу показывают, что в Забайкалье 59% инфекции это штамм Дельта, а 41 % - Омикрон.

- В крае низкая иммунная прослойка, то есть небольшое количество привитых и переболевших людей. Вопрос вакцинации населения как прежде актуальный, - добавила Светлана Лапа.

Ранее сообщалось, что в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае возросла нагрузка на систему здравоохранения. Все амбулаторные и стационарные службы приведены в режим повышенной готовности.

Ограничения введены на территории Агинского округа до 1 марта. На всей территории края приостановлены массовые мероприятия для детей.

- С 31 января все мероприятия губернатора региона и правительства проходят в онлайн-режиме. Публичные отчёты министерств, запланированные на февраль, также проводятся онлайн, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Забайкальский край коронавирус школа дистанционное обучение

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