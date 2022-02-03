В Забайкалье не будут вводить дистанционный режим во всех школах

Часто остановка обучения не обоснована



3 февраля в Забайкальском крае оперативный штаб на заседании обсудил механизм принятия директорами школ самостоятельного решения о закрытии и введении дистанционного режима в образовательных учреждениях. Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Лапа заметила, что на сегодняшний день данная ситуация подконтрольна.



- Более 5% классов и 22 школы не обучаются, но часто остановка обучения необоснованная. Не все получается у директоров школ по оценке риска распространения острых респираторных заболеваний, часто информация преувеличена, - заявила Светлана Лапа.



Главный санитарный врач подчеркнула, что региональное управление Роспотребнадзора на сегодня не даёт рекомендации выводить на дистанционной режим работы все школы абсолютно.



- Прежде всего, мы отмечаем, что очаги распространения инфекции внутри семьи. Если заболевает хотя бы один член семьи, то, как правило, заболевают все, - отметила руководитель регионального Роспотребнадзора.



Также она заметила, что исследования по коронавирусу показывают, что в Забайкалье 59% инфекции это штамм Дельта, а 41 % - Омикрон.



- В крае низкая иммунная прослойка, то есть небольшое количество привитых и переболевших людей. Вопрос вакцинации населения как прежде актуальный, - добавила Светлана Лапа.



Ранее сообщалось, что в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае возросла нагрузка на систему здравоохранения. Все амбулаторные и стационарные службы приведены в режим повышенной готовности.



Ограничения введены на территории Агинского округа до 1 марта. На всей территории края приостановлены массовые мероприятия для детей.



- С 31 января все мероприятия губернатора региона и правительства проходят в онлайн-режиме. Публичные отчёты министерств, запланированные на февраль, также проводятся онлайн, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



