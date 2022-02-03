Часто остановка обучения не обоснована
3 февраля в Забайкальском крае оперативный штаб на заседании обсудил механизм принятия директорами школ самостоятельного решения о закрытии и введении дистанционного режима в образовательных учреждениях. Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Лапа заметила, что на сегодняшний день данная ситуация подконтрольна.
- Более 5% классов и 22 школы не обучаются, но часто остановка обучения необоснованная. Не все получается у директоров школ по оценке риска распространения острых респираторных заболеваний, часто информация преувеличена, - заявила Светлана Лапа.
Главный санитарный врач подчеркнула, что региональное управление Роспотребнадзора на сегодня не даёт рекомендации выводить на дистанционной режим работы все школы абсолютно.
- Прежде всего, мы отмечаем, что очаги распространения инфекции внутри семьи. Если заболевает хотя бы один член семьи, то, как правило, заболевают все, - отметила руководитель регионального Роспотребнадзора.
Также она заметила, что исследования по коронавирусу показывают, что в Забайкалье 59% инфекции это штамм Дельта, а 41 % - Омикрон.
- В крае низкая иммунная прослойка, то есть небольшое количество привитых и переболевших людей. Вопрос вакцинации населения как прежде актуальный, - добавила Светлана Лапа.
Ранее сообщалось, что в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае возросла нагрузка на систему здравоохранения. Все амбулаторные и стационарные службы приведены в режим повышенной готовности.
Ограничения введены на территории Агинского округа до 1 марта. На всей территории края приостановлены массовые мероприятия для детей.
- С 31 января все мероприятия губернатора региона и правительства проходят в онлайн-режиме. Публичные отчёты министерств, запланированные на февраль, также проводятся онлайн, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье не будут вводить дистанционный режим во всех школах
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Начало Белого месяца совпало со Всемирным днём водно-болотных угодий
Соревнования пройдут в середине февраля в Словении
Мужчина уклонялся от лечения, подвергая опасности себя и других
Весёлую возню прервала бдительная мама-рысь
«Крутая бабушка!» - пользователи Сети восторгаются танцами пенсионерки
После текущего январского комплектования появилось 730 вакантных мест
Молодой преподаватель китайского языка рассказал «Байкал-Daily» о том, как пришёл в профессию и почему мечтает популяризировать профессию учителя
Введены дополнительные антикоронавирусные ограничения
Турнир проходит в Красноярске
Согласно официальным подсчётам, число любителей ЗОЖ и спорта растёт
Представитель Бурятии достойно выступил на известной российской площадке Hardcore Fighting Championships
Дети, к возмущению улан-удэнцев, остались без любимой зимней забавы
Мобильные бригады проверяют правила содержания домашних животных в частном секторе
Женщина несколько лет не жила в квартире по договору соцнайма
В роддоме за месяц на свет появились 419 детей