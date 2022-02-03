Мобильные бригады проверяют правила содержания домашних животных в частном секторе
Сегодня в 100-х микрорайонах идёт массовый рейд по собакам, сообщает администрация Улан-Удэ.
Мобильные бригады проверяют правила содержания домашних животных в частном секторе. В составе групп представители администрации Октябрьского района, комитета городского хозяйства, управления административного контроля, городской станции по борьбе с болезнями животных, полиции, дружинники.
– В районе идёт рейд по городскому плану. Всего семь мобильных групп и три группы отлова. По номеру телефона оперативного штаба 8-924-456-04-99 можно сообщить о местах обитания безнадзорных животных в 100-х микрорайонах и уточнить интересующую информацию. Предыдущий рейд проводился 21 января, – сообщил заместитель руководителя администрации Октябрьского района Александр Галданов.
По адресу 119-й микрорайон, 110 – около магазина «Дарина» - работает передвижной пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно бесплатно вакцинировать своего питомца, а за 150 рублей зарегистрировать и получить жетон. Пункт будет работать с 10:00 до 16:00.
При отлове собак согласно указу главы Бурятии Алексея Цыденова сотрудники служб отлова сразу направляют в приюты на пожизненное содержание больших безнадзорных животных, рост которых от холки составляет больше 25 см.
В 100-х кварталах Улан-Удэ идёт массовый рейд по собакам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Турнир проходит в Красноярске
Согласно официальным подсчётам, число любителей ЗОЖ и спорта растёт
Представитель Бурятии достойно выступил на известной российской площадке Hardcore Fighting Championships
Дети, к возмущению улан-удэнцев, остались без любимой зимней забавы
Мобильные бригады проверяют правила содержания домашних животных в частном секторе
Женщина несколько лет не жила в квартире по договору соцнайма
В роддоме за месяц на свет появились 419 детей
Собака долго боялась людей, но сейчас адаптировалась
«Арктический гектар» выдают в шести регионах страны
Бай и Баклуша вместо этого обедали
Автомобиль разыгрывал местный предприниматель
Очередной ковидный рекорд установлен в республике
Отлов собак идёт со значительным опережением графика
Об этом заявил глава минздрава России
Дулмажаб Мыжитовна Николаева всю жизнь посвятила сельскому хозяйству