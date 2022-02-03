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В 100-х кварталах Улан-Удэ идёт массовый рейд по собакам

В 100-х кварталах Улан-Удэ идёт массовый рейд по собакам
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Мобильные бригады проверяют правила содержания домашних животных в частном секторе

Сегодня в 100-х микрорайонах идёт массовый рейд по собакам, сообщает администрация Улан-Удэ.

Мобильные бригады проверяют правила содержания домашних животных в частном секторе. В составе групп представители администрации Октябрьского района, комитета городского хозяйства, управления административного контроля, городской станции по борьбе с болезнями животных, полиции, дружинники.

– В районе идёт рейд по городскому плану. Всего семь мобильных групп и три группы отлова. По номеру телефона оперативного штаба 8-924-456-04-99 можно сообщить о местах обитания безнадзорных животных в 100-х микрорайонах и уточнить интересующую информацию. Предыдущий рейд проводился 21 января, – сообщил заместитель руководителя администрации Октябрьского района Александр Галданов.

По адресу 119-й микрорайон, 110 – около магазина «Дарина» - работает передвижной пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно бесплатно вакцинировать своего питомца, а за 150 рублей зарегистрировать и получить жетон. Пункт будет работать с 10:00 до 16:00.

При отлове собак согласно указу главы Бурятии Алексея Цыденова сотрудники служб отлова сразу направляют в приюты на пожизненное содержание больших безнадзорных животных, рост которых от холки составляет больше 25 см.

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