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В Иркутской области проведут фестиваль-марафон народного искусства

В Иркутской области проведут фестиваль-марафон народного искусства
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Стартовал Год культурного наследия народов России

Год культурного наследия народов России открылся 2 февраля в Иркутской области. По плану в регионе проведут около 100 основных праздничных мероприятий. Это фестивали, выставки, ярмарки, просветительские проекты, конкурсы, концертные программы, фольклорные праздники. Самым крупным событием станет губернский фестиваль-марафон народного искусства «Душа Сибири» (0+). Все муниципальные образования представят традиционную культуру народов, которые проживают на их территории.

К открытию Года культурного наследия народов России в Иркутской области была подготовлена праздничная видеопрограмма. Зрителям представили премьеру клипа на песню «Моя родина – Сибирь». В его съёмках приняли участие вокалисты и танцоры региона, выступающие в народном жанре. Это заслуженный коллектив народного творчества «Худайн Гол» из посёлка Усть-Ордынский, заларинский дуэт «Мираж», татарский фольклорный коллектив «Гульназира» (п. Оса), «Улыбка» из Мамон Иркутского района, а также коллективы, базирующиеся в областном центре: «Оберег», «Зарев цвет», «Палитра», «Точка», «Ангара», студия кавказских танцев «Таш-туш», представители обществ белорусской и чувашской культуры. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

В Забайкальском крае также стартуют проекты, посвящённые Году культурного наследия. Недавно открылся сайт, посвящённый любительскому изобразительному творчеству в регионе.

- На сайте будут размещаться новости о событиях, биографии самобытных забайкальских художников-любителей, материалы состоявшихся выставок, смотров, конкурсов, а также различная информация методического, познавательного и развлекательного характера, связанная с данным видом народного творчества, - рассказали организаторы.

Уже сегодня посетители сайта могут познакомиться с биографиями нескольких самодеятельных художников. Также здесь опубликованы работы участников трёх региональных выставок художников-любителей и представлен видеоконтент. Работа над сайтом продолжается, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
фестиваль культура Иркутская область Забайкальский край

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