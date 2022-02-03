Жительница Бурятии осталась без жилья, в которой прожила более 30 лет

Женщина несколько лет не жила в квартире по договору соцнайма



Жительница Бурятии подала в Кяхтинский районный суд иск к местной администрации. Она просила вновь вселить её в жильё, предоставленное ей в 1987 году по договору социального найма.



Как оказалось, женщина несколько лет по уважительной причине вынужденно жила в другом месте. Вернувшись, она узнала, что в её прежней квартире живут другие люди, которые не желают выселяться.



Райсуд иск женщины не удовлетворил. Тогда она подала апелляционную жалобу в Верховный суд. Но и здесь не получила одобрения.



- Оставляя решение без изменения, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что спорная квартира предметом договора социального найма не является. Ответчики, являясь собственниками спорного жилого помещения по договору купли-продажи, жилое помещение истцу в пользование не предоставляли. Истец членом семьи собственников спорного жилого помещения не является. Право собственности ответчиков на спорное жилое помещение не оспорено и не прекращено, на момент разрешения настоящего спора недействительным не признано, что исключает возможность вселения истца в спорное жилое помещение, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



При этом довод женщины о том, что её выезд из спорной жилплощади был вынужденным, суд апелляционной инстанции отклонил как не имеющий правого значения для разрешения спора.

