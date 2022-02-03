В роддоме за месяц на свет появились 419 детей
В январе в городском перинатальном центре Улан-Удэ было принято 416 родов. На свет появилось 419 детей (из них три двойни).
Родилось 217 мальчиков, 202 девочки. Самый крупный ребёнок января родился весом 4970 граммов, самый маленький - 700 граммов.
- Мы желаем нашим январским детям всего самого суперского! – написали на странице роддома в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», первым ребёнком в Бурятии стала малышка, которую назвали Марьяной. Девочка появилась на свет в 00:05 в республиканском перинатальном центре.
В улан-удэнском роддоме родился малыш весом почти 5 кг
Общество, Фото:
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