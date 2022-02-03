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В улан-удэнском роддоме родился малыш весом почти 5 кг

В улан-удэнском роддоме родился малыш весом почти 5 кг
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В роддоме за месяц на свет появились 419 детей

В январе в городском перинатальном центре Улан-Удэ было принято 416 родов. На свет появилось 419 детей (из них три двойни).

Родилось 217 мальчиков, 202 девочки. Самый крупный ребёнок января родился весом 4970 граммов, самый маленький - 700 граммов.

- Мы желаем нашим январским детям всего самого суперского! – написали на странице роддома в соцсети.

Как сообщал «Байкал-Daily», первым ребёнком в Бурятии стала малышка, которую назвали Марьяной. Девочка появилась на свет в 00:05 в республиканском перинатальном центре. 


дети новорожденные

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