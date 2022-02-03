Она изготовлена из серебра 999-й пробы
По случаю нового года по лунному календарю, который пройдёт под покровительством синего водяного тигра, в Монголии выпустили новую памятную монету под названием «Год Тигра». Эта монета номиналом 10 тысяч тугриков изготовлена по технологии «Smartminting» из серебра 999-й пробы.
С 2020 года Центробанк Монголии выпускает памятные монеты из серии «12 животных традиционного календаря». Первая монета была посвящена году Крысы.
Напомним, что казначейский фонд ЦБ Монголии выпускает памятные монеты из золота, серебра и меди в честь особых исторических событий. Впервые Монголбанк выпустил памятную монету в 1971 году к 50-летию Монгольской народной революции. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии выпустили монету, посвящённую году Тигра
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Турнир проведут без участия зрителей
Познакомиться с экспозицией можно в Новоселенгинском музее декабристов
Она изготовлена из серебра 999-й пробы
Стартовал Год культурного наследия народов России
Средства направят частным медицинским организациям
Его планируют запустить в 2022 году
В административном центре прошли фестиваль народных игр, выставки и награждение
Участник, набравший наибольшее количество баллов, получит гран-при
На работы выделят один миллиард рублей
Военные провели тренировку и отработали ряд нормативов
Программу переселения собираются выполнить досрочно
Часто остановка обучения не обоснована
По итогу трёх этапов спортсменка опередила восьмикратную чемпионку Паралимпийских игр
У юбиляра 5 детей, 11 внуков и 9 правнуков
Начало Белого месяца совпало со Всемирным днём водно-болотных угодий