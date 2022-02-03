В Монголии выпустили монету, посвящённую году Тигра

Общество, Фото: Банк Монголии

Она изготовлена из серебра 999-й пробы



По случаю нового года по лунному календарю, который пройдёт под покровительством синего водяного тигра, в Монголии выпустили новую памятную монету под названием «Год Тигра». Эта монета номиналом 10 тысяч тугриков изготовлена по технологии «Smartminting» из серебра 999-й пробы.



С 2020 года Центробанк Монголии выпускает памятные монеты из серии «12 животных традиционного календаря». Первая монета была посвящена году Крысы.



Напомним, что казначейский фонд ЦБ Монголии выпускает памятные монеты из золота, серебра и меди в честь особых исторических событий. Впервые Монголбанк выпустил памятную монету в 1971 году к 50-летию Монгольской народной революции. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

