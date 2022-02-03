Иркутск примет чемпионат Сибири по универсальному бою

Общество, Фото: федерация универсального боя СФО

Турнир проведут без участия зрителей



В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» 5 и 6 февраля проводятся чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по универсальному бою. В соревнованиях примут участие спортсмены из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского, Красноярского краев и других регионов.



Соревнования проводятся в личном и командном зачётах. Юноши 14-15 лет будут выступать в следующих весовых категориях: до 45, 50, 55, 60, 65, 70 и свыше 70 кг. Для девушек 14-15 лет предусмотрены весовые категории: до 32, 37, 42, 47, 52 и свыше 52 кг. Юноши 16-17 лет будут выступать в весовых категориях: до 55, 60, 65, 70, 75, 80 и свыше 80 кг, девушки этой возрастной категории – в весовых категориях: до 37, 42, 47, 52, 57, 62 и свыше 62 кг. Для юниоров предусмотрено девять весовых категории (до 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 и свыше 95 кг), для юниорок – семь (до 45, 48, 52, 57, 62, 70 и свыше 70 кг). Мужчины будут соревноваться в девяти весовых категориях (до 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 и свыше 95 кг), женщины – в семи (до 48, 52, 57, 63, 70, 78 и свыше 78 кг).



По итогам турнира будут сформированы сборные команды для участия в чемпионате и первенстве России по универсальному бою. Соревнования проводятся без участия зрителей, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение 12+

