В Улан-Удэ ищут хозяев для собаки, которую неизвестные пытались задушить

Общество, Фото: "Право на жизнь 03"

Собака долго боялась людей, но сейчас адаптировалась



В Улан-Удэ волонтёрское движение «Право на жизнь 03» ищет хозяев для спасённой собаки с непростой судьбой. Собаку отловили по улице Геологическая в 2020 году с металлической удавкой на шее. Волонтёры назвали её Дашенька.



- Она скромная и дружелюбная девочка. Сначала она долго боялась людей, но сейчас адаптировалась. Даёт себя погладить, а вот на поводке еще не выгуливалась, - рассказали представители «Право на жизнь 03».



Помимо Дашеньки, новых хозяев ждут и другие спасённые собаки.



Согласовать время приезда и уточнить, как проехать в приют, можно по телефону +79834293345.



