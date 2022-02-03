Собака долго боялась людей, но сейчас адаптировалась
В Улан-Удэ волонтёрское движение «Право на жизнь 03» ищет хозяев для спасённой собаки с непростой судьбой. Собаку отловили по улице Геологическая в 2020 году с металлической удавкой на шее. Волонтёры назвали её Дашенька.
- Она скромная и дружелюбная девочка. Сначала она долго боялась людей, но сейчас адаптировалась. Даёт себя погладить, а вот на поводке еще не выгуливалась, - рассказали представители «Право на жизнь 03».
Помимо Дашеньки, новых хозяев ждут и другие спасённые собаки.
Согласовать время приезда и уточнить, как проехать в приют, можно по телефону +79834293345.
В Улан-Удэ ищут хозяев для собаки, которую неизвестные пытались задушить
Общество, Фото:
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