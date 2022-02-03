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Иркутские сурки отказались предсказывать приход весны

Иркутские сурки отказались предсказывать приход весны
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Бай и Баклуша вместо этого обедали

Сурки из Иркутской зоогалереи не смогли спрогнозировать приход весны.

2 февраля в США и Канаде отмечают День сурка. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится, и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы.

Сотрудники зоопарка подсмотрели за поведением сурков и ничего неожиданного не увидели. Зверьки занимались привычными для них делами. На опубликованном видео сурки грызли яблочки.

 
- Бай и Баклуша кушают, впрочем, как всегда. В силу возраста полноценная спячка им уже противопоказана, организм не выдержит. Так что живут они теперь в тепле и комфорте, без всякого температурного экстрима, и метеорологи из них, значит, никакие, - отшутились в зоогалерее.

В прошлом году Бая и Баклуши проспали свой праздник, проснулись они только в марте.
дикие животные

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