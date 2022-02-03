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В Забайкалье появится железнодорожный зерновой терминал

В Забайкалье появится железнодорожный зерновой терминал
Общество,  Фото:pixabay.com
Его планируют запустить в 2022 году

Первый зерновой железнодорожный терминал в посёлке Забайкальск Забайкальского края планируют ввести в эксплуатацию во второй половине этого года.

- В настоящее время работы по строительству терминала ведутся в круглосуточном режиме. На сегодня завершена сборка административно-бытового корпуса. На заключительной стадии находится заливка двух фундаментов под ёмкости для хранения зерновых культур и ведётся сборка оборудования на пяти силосах. Также уже готовы четыре фундамента норийных вышек. Кроме того, закончен монтаж железнодорожного депо и начались подготовительные работы по укладке путей в депо. Ожидаем, что в третьем квартале 2022 года терминал будет запущен, - рассказал министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.

Он отметил, что на данный момент из Китая в Забайкальск доставлены 90 контейнеров основного технологического оборудования терминала. В скором времени прибудут еще 100 контейнеров.

Помимо этого, «Забайкальский зерновой терминал» приступил к реализации инвестиционного проекта «Строительство сети линейных элеваторов в регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала». Сейчас осуществляется подбор земельного участка под строительство элеватора на территории Шилкинского района, а также ведутся переговоры с сельхозтоваропроизводителями Забайкальского края по вопросу организации контрактного производства продукции.

Напомним, что зерновой железнодорожный терминал займётся экспортом зерна в Китай. Объём перевалки зерновых, зернобобовых и масличных культур составит до 8 миллионов тонн в год. Объём единовременного хранения терминала составит до 80 тысяч тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края.
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