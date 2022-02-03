Соревнования пройдут в середине февраля в Словении
Четверо спортсменов из Бурятии Инна Степанова, Эрдэм Цыдыпов, Сергей Шенхоров и Сергей Цыренов примут участие в чемпионате и первенстве Европы по стрельбе из лука. Соревнования пройдут с 13 по 20 февраля в Словении.
- Сергей Цыренов и Нима Шенхоров прошли конкурентный отбор и в скором времени сразятся с сильнейшими лучниками Европы. Сергей стал победителем первенства России в личном зачёте, и совместно с Бато Доржиевым и Энхэ Хандуевым завоевал серебряную медаль в командном зачёте, - рассказала личный тренер Сергея Цыренова и Нимы Шенхорова Зинаида Халудороваю
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, это не единственные медали соревнований. Валерия Балаганова стала обладательницей золотой медали первенства в личном зачёте. Первое место заняла команда Бурятии в составе Марины Агвановой, Марии Коногоровой и Александры Дашиевой. Серебряными призёрами первенства стала команда республики в составе Арины Добрыниной, Анны Дубининой и Эржены Очировой. И в командном зачёте бронзовыми призёрами чемпионата России в блочном луке стали Нима Шенхоров, Александр Калгин и Бэлигто Сабкеев.
Лучники Бурятии поедут на чемпионат и первенство Европы
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