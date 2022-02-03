 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 февраля

02 февраля

Популярное

Лучники Бурятии поедут на чемпионат и первенство Европы

Лучники Бурятии поедут на чемпионат и первенство Европы
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Соревнования пройдут в середине февраля в Словении

Четверо спортсменов из Бурятии Инна Степанова, Эрдэм Цыдыпов, Сергей Шенхоров и Сергей Цыренов примут участие в чемпионате и первенстве Европы по стрельбе из лука. Соревнования пройдут с 13 по 20 февраля в Словении.

- Сергей Цыренов и Нима Шенхоров прошли конкурентный отбор и в скором времени сразятся с сильнейшими лучниками Европы. Сергей стал победителем первенства России в личном зачёте, и совместно с Бато Доржиевым и Энхэ Хандуевым завоевал серебряную медаль в командном зачёте, - рассказала личный тренер Сергея Цыренова и Нимы Шенхорова Зинаида Халудороваю

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, это не единственные медали соревнований. Валерия Балаганова стала обладательницей золотой медали первенства в личном зачёте. Первое место заняла команда Бурятии в составе Марины Агвановой, Марии Коногоровой и Александры Дашиевой. Серебряными призёрами первенства стала команда республики в составе Арины Добрыниной, Анны Дубининой и Эржены Очировой. И в командном зачёте бронзовыми призёрами чемпионата России в блочном луке стали Нима Шенхоров, Александр Калгин и Бэлигто Сабкеев.
Бурятия чемпионат Европы первенство Европы стрельба из лука спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Прибайкальском нацпарке сняли на видео играющих рысят
В Прибайкальском нацпарке сняли на видео играющих рысят
Общество, 03.02.2022
Весёлую возню прервала бдительная мама-рысь
Танцующая бабушка влюбила в себя жителей Бурятии
Танцующая бабушка влюбила в себя жителей Бурятии
Общество, 03.02.2022
«Крутая бабушка!» - пользователи Сети восторгаются танцами пенсионерки
Очередь в детсады Улан-Удэ сокращается
Очередь в детсады Улан-Удэ сокращается
Общество, 03.02.2022
После текущего январского комплектования появилось 730 вакантных мест
Учитель китайского языка Мэргэн Банзаров: «Люди думают, что молодой педагог – это фрик»
Учитель китайского языка Мэргэн Банзаров: «Люди думают, что молодой педагог – это фрик»
Общество, 03.02.2022
Молодой преподаватель китайского языка рассказал «Байкал-Daily» о том, как пришёл в профессию и почему мечтает популяризировать профессию учителя
В Бурятии ограничили число гостей на бракосочетаниях
В Бурятии ограничили число гостей на бракосочетаниях
Общество, 03.02.2022
Введены дополнительные антикоронавирусные ограничения
Власти Улан-Удэ заявили, что спортом занимается почти половина жителей
Власти Улан-Удэ заявили, что спортом занимается почти половина жителей
Общество, 03.02.2022
Согласно официальным подсчётам, число любителей ЗОЖ и спорта растёт
Спортсмен из Бурятии победил в бою на голых кулаках
Спортсмен из Бурятии победил в бою на голых кулаках
Общество, 03.02.2022
Представитель Бурятии достойно выступил на известной российской площадке Hardcore Fighting Championships
Горки в парках Улан-Удэ закрыли
Горки в парках Улан-Удэ закрыли
Общество, 03.02.2022
Дети, к возмущению улан-удэнцев, остались без любимой зимней забавы
В 100-х кварталах Улан-Удэ идёт массовый рейд по собакам
В 100-х кварталах Улан-Удэ идёт массовый рейд по собакам
Общество, 03.02.2022
Мобильные бригады проверяют правила содержания домашних животных в частном секторе
Жительница Бурятии осталась без жилья, в которой прожила более 30 лет
Жительница Бурятии осталась без жилья, в которой прожила более 30 лет
Общество, 03.02.2022
Женщина несколько лет не жила в квартире по договору соцнайма
В улан-удэнском роддоме родился малыш весом почти 5 кг
В улан-удэнском роддоме родился малыш весом почти 5 кг
Общество, 03.02.2022
В роддоме за месяц на свет появились 419 детей
В Улан-Удэ ищут хозяев для собаки, которую неизвестные пытались задушить
В Улан-Удэ ищут хозяев для собаки, которую неизвестные пытались задушить
Общество, 03.02.2022
Собака долго боялась людей, но сейчас адаптировалась
Россияне могут получить бесплатный гектар в Арктике
Россияне могут получить бесплатный гектар в Арктике
Общество, 03.02.2022
«Арктический гектар» выдают в шести регионах страны
Иркутские сурки отказались предсказывать приход весны
Иркутские сурки отказались предсказывать приход весны
Общество, 03.02.2022
Бай и Баклуша вместо этого обедали  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^