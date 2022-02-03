Отлов собак идёт со значительным опережением графика
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому крупных собак после отлова не будут возвращать на улицу, а оставят в приютах. На волю больше не будут выпускать собак высотой в холке больше 25 сантиметров. Бурятия стала первым регионом, пошедшим на такой шаг.
- Собака сегодня ведёт себя спокойно, а в наших условиях: зима, морозы, отсутствие кормовой базы, любая собака становится агрессивной. И поэтому отследить момент, когда собака агрессивная, когда не агрессивная, практически невозможно. С учётом того, что бродячие собаки представляют реальную угрозу для людей, принято такое решение. Всех собаки, которые могут представлять угрозу человеку (выше 25 см в холке) – считать потенциально агрессивными, содержать их в вольерах и не выпускать, - пояснял Алексей Цыденов, добавив, что «люди дороже».
По данным на 1 февраля, в Улан-Удэ в приютах подрядных организаций, занимающихся отлов собак, содержат уже более 300 крупных животных. А именно, 330 собак, которые в холке выше 25 см, не будут больше выпущены на улицы города. Ещё 49 собак отправлены на «пожизненное» в клетки, так как они проявили агрессию.
- За минувшие сутки было отловлено 17 безнадзорных животных, - сообщили в комитете городского хозяйства.
С начала года 75 отловленных собак нашли себе хозяев.
В комитете городского хозяйства отмечают, что отлов идёт со значительным опережением графика. Так, на 31 января по заключенным контрактам подрядные организации должны были отловить 330 собаки. По факту отловили свыше 833 животных.
Службы отлова работают по заявительной системе, то есть нужно обратиться по тел. 37-83-13 в Советском и Железнодорожном районах. В Октябрьском районе подать заявку на отлов можно по номеру телефона: 67-92-92.
В Улан-Удэ поймали и лишили свободы более 300 крупных собак
Общество, Фото:
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