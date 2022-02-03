В Кяхте долгожительница отметит юбилейную дату

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

У юбиляра 5 детей, 11 внуков и 9 правнуков



В Кяхтинском районе Бурятии 4 февраля свой юбилейный 90-й день рождения отметит Изабэлла Петровна Цыпылова. Она родилась в городе Кяхта Бурятской АССР.



- Наша семья многонациональная. Отец, Стефан Терентевский – уроженец Польши, мама Екатерина – из еврейских переселенцев. У родителей нас было пятеро. Я самая младшая в семье. Родители умерли, когда мне не было и года. Папа работал на стройке, погиб от несчастного случая, а мама умерла от столбняка, произошло заражение крови. Старшие сёстры были взрослыми, собирались замуж за военнослужащих и планировали уехать к ним на родину. Меня отдали на воспитание в другую семью плотника Петра Шустова. Он работал плотником и ходил по домам, оказывая услуги, - рассказывает историю своей жизни юбиляр.



Однажды Пётр Шустов помогал вдове участника войны Феоктисте, у которой было трое детей, да так и остался жить с нею в доме. Четвёртым ребёнком в семье стала Изабэлла, которую он принёс в дом в столярном ящике, и сказал жене: «Тебя я взял с тремя детьми, а это будет моя дочь!» Пётр дал ей свою фамилию и отчество, после чего девочка стала Изабэллой Петровной Шустовой.



- Когда началась Великая Отечественная война, я училась в школе и работала на сборе колосков, копке картофеля, помогала взрослым. В 1949 году поступила в Кяхтинскую школу медицинских сестёр и окончила полный курс обучения в 1951 году по специальности медицинская сестра. Потом было замужество. Супругом моим стал Владимир Кириллович Бурлаков. У нас родилась дочь. Сегодня она известная в Кяхтинском районе поэтесса и рукодельница Валентина Владимировна Каргопольцева. К сожалению, отец Вали трагически погиб, когда служил на Камчатке, - поясняет именинница.



В июле 1955 года Изабэлла Петровна с маленькой дочкой переехала в Кяхту и начала работать медсестрой в инфекционном отделении Кяхтинской больницы. Здесь она снова обрела семейное счастье с Цыпыловым Маратом Ивановичем. Родилась дочь, которую назвали Анной. Позже она окончила исторический факультет Иркутского госуниверситета и выбрала профессию преподавателя.



В семье уже было две дочери, когда Изабэлла Петровна переехала в Прибайкальский район и начала работать с мая 1959 года медсестрой Ильинской участковой больницы. Затем по семейным обстоятельствам вернулась в Кяхтинскую городскую больницу медсестрой скорой помощи. 1 марта 1960 года переведена в Кударинскую участковую больницу медсестрой до конца года. В январе 1961 года работает медсестрой Киранской грязелечебницы.



- Отец Анны – Марат тоже погиб. Когда я работала в Прибайкалье, то встретила своего супруга Леонида Петрова. У нас родилась дочь Алла, которая, став взрослой, пошла по моим стопам. Она окончила Кяхтинское медицинское училище и работает фельдшером в посёлке Усть-Нора Якутии. В 1964 году у нас родился сын Вячеслав. Он выбрал стезю дальнобойщика, работает в Московской области, - продолжает свой рассказ Изабэлла Петровна. – У нас есть еще один сын – Эдуард. Он окончил Новосибирский государственный технический университет, экономист-инженер. Там и живёт в настоящее время.



В январе 1967 года её перевели на должность заведующей родильным домом Усть-Киранской амбулатории, где отработала до 1970 года. По семейным обстоятельствам в декабре семья переехала в Иволгинский район, Изабэлла Петровна устроилась работать заведующей фельдшерским пунктом села Красноярово, затем в мае 1971 года переведена в Иволгинские детские ясли.



В апреле 1973 года семья вернулась в Кяхтинский район и местом работы стало хирургическое отделение Кяхтинской аймачной больницы. В апреле 1978 года она уехала в Якутию к дочери, после выхода на пенсию в 1990 году вернулась в Кяхту.



В 1989 году за многолетний и добросовестный труд Изабэлле Петровне присвоили звание «Ветеран труда». Она участник трудового фронта, имеет многочисленные почётные грамоты и награды, а также юбилейные медали ко Дню Победы.



У Изабэллы Петровны 5 детей, 11 внуков и 9 правнуков. Проживает с дочерью Валентиной в городе Кяхта, часто дом матери и бабушки навещают родные.



Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, в день своего рождения Изабэлле Петровне вручат поздравительный адрес от президента России и главы Бурятии, а также сертификат на единовременную денежную выплату.

