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В первый день Сагаалгана жительница Бурятии отметила столетие

В первый день Сагаалгана жительница Бурятии отметила столетие
Общество,  Фото:администрация Курумканского района
Дулмажаб Мыжитовна Николаева всю жизнь посвятила сельскому хозяйству

Жительница сельского поселения «Дырен эвенкийское» Курумканского района Бурятмм, труженица тыла Дулмажаб Мыжитовна Николаева в первый день Сагаалгана – 2 февраля - отметила свой столетний юбилей.

Её поздравили глава Курумканского района Леонид Будаев и глава сельского поселения «Дырен эвенкийское» Жаргал Урбазаев. Чиновники не стали входить в дом к имениннице, и передали подарки через родственников. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.


- Каждый 100-летний юбиляр по праву является гордостью и достоянием района, у каждого из них своя увлекательная история длиною в целую жизнь. Так, Дулмажаб Мыжитовна родилась и всю жизнь прожила на родной дыренской земле. С самого детства познала тяготы жизни, рано потеряв мать и отца, присматривала за младшими сёстрами. Вся трудовая деятельность, начиная с суровых военных и послевоенных лет, была посвящена сельскому хозяйству, - рассказали в администрации Курумканского района.

Дулмажаб Мыжитовна в свои 100 лет отличается стойкостью и закалкой, победив в конце 2020 года коронавирус без осложнений.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно 102-летие отметила жительница Хоринского района. В прошлом году Цыпилма Жигжитовна Жигжитова тоже победила коронавирус. 
долгожитель юбилей день рождения

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