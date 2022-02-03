В первый день Сагаалгана жительница Бурятии отметила столетие

Жительница сельского поселения «Дырен эвенкийское» Курумканского района Бурятмм, труженица тыла Дулмажаб Мыжитовна Николаева в первый день Сагаалгана – 2 февраля - отметила свой столетний юбилей.
Её поздравили глава Курумканского района Леонид Будаев и глава сельского поселения «Дырен эвенкийское» Жаргал Урбазаев. Чиновники не стали входить в дом к имениннице, и передали подарки через родственников. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
- Каждый 100-летний юбиляр по праву является гордостью и достоянием района, у каждого из них своя увлекательная история длиною в целую жизнь. Так, Дулмажаб Мыжитовна родилась и всю жизнь прожила на родной дыренской земле. С самого детства познала тяготы жизни, рано потеряв мать и отца, присматривала за младшими сёстрами. Вся трудовая деятельность, начиная с суровых военных и послевоенных лет, была посвящена сельскому хозяйству, - рассказали в администрации Курумканского района.
Дулмажаб Мыжитовна в свои 100 лет отличается стойкостью и закалкой, победив в конце 2020 года коронавирус без осложнений.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно 102-летие отметила жительница Хоринского района. В прошлом году Цыпилма Жигжитовна Жигжитова тоже победила коронавирус.