Традицию изготовления войлочной обуви возрождают в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Традиция валяния сохранилась в Тибете, Индии, Средней Азии, Монголии и, конечно, в Бурятии



Валяние считается одной из древнейших техник рукоделия, благодаря которому создаются изделия из шерсти, не сравнимые по своим качествам ни с какими другими. Об участницах женского клуба «Новый вектор» рассказал в соцсети известный журналист Владимир Жаров.



- Они не только отважные путешественники, но и искусные мастера изготовления из экологически - чистого материала красивых обуви, одежды, головных уборов. Каждый пришёл в группу имея богатый, жизненный опыт и любовь к прекрасному, - пишет Жаров.



По его словам, Цырен Долгор Бадмаева всю свою жизнь посвятила детям в родном селе Алцак, Джидинского района, работала учителем, завучем, главой поселения, директором школы, а выйдя на заслуженный отдых, занялась творчеством, валянием из шерсти. Со своими подругами она изготавливает вещи, в которых ходят в Европе, в России и, конечно, в родной Бурятии.



София Ринчинова - душа и вдохновитель улан-удэнских валяльщиц. Она участница многочисленных выставок, идейный вдохновитель подзабытого традиционного ремесла, мокрого валяния шерсти. Всё, что выходит из рук кудесниц, имеет лечебный эффект.



- Лечит душу и тело! В обуви, изготовленной руками мастериц, можно отправиться и в горы, на сплав, на зимовку и даже на танцы на льду, - отмечает журналист Владимир Жаров.



Женщины, объединившись в клуб по интересам, не только делают войлочную одежду, но и отправляются в ней в походы по родной республике. Недавно участницы клуба поднялись по глубокому снегу на гору «Шапка Мономаха», которая расположена на границе Иркутской области и Бурятии, недалеко от станции Выдрино.

