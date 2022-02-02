44% жителей Бурятии уверены, что 2022 год будет лучше, чем 2021-й
Бурятия оказалась в топ-3 российских регионов по уровню оптимизма. Такой необычный вывод сделали аналитики автомобильного сайта Дром, которые выясняли, насколько оптимистично россияне смотрят в 2022 год.
По результатам опроса, 44% жителей Бурятии ожидают, что текущий год будет лучше, чем 2021-й. При этом 46% считают, что станет только хуже. А 10% ответили, что год будет таким же, как и прошлый.
Кроме Бурятии, среди регионов-оптимистов оказались Крым и Пермский край. В этих трёх регионах почти половина опрошенных уверена, что год будет лучше. В других регионах оптимистов намного меньше. В Ростовской и Оренбургской областях больше всего пессимистов: почти 60% считают, что будет хуже.
В среднем по стране половина россиян (50%) ожидает, что 2022-й будет хуже, треть (36%) опрошенных — будет лучше, а 14% ответили, что год окажется таким же. Участники опроса отмечают, что больше всего на их настроение влияет экономическая ситуация в стране, рост цен и повышение налогов, а также продолжающаяся пандемия COVID-19.
Бурятия вошла в топ-3 регионов-оптимистов
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