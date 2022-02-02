 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 февраля

01 февраля

Популярное

В Бурятии температура опускалась до -38 градусов

В Бурятии температура опускалась до -38 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике сегодня ветрено

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по южному Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура ночью -33,-38, местами -23,-28, днём -15,-20, местами до -9,-14, по крайнему северу -22,-27.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -26,-28, днём -15,-17.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В школах и детсадах Улан-Удэ отпразднуют Сагаалган
В школах и детсадах Улан-Удэ отпразднуют Сагаалган
Общество, 01.02.2022
Мероприятия пройдут в онлайн-формате
Иркутская область определилась с символикой 85-летия региона
Иркутская область определилась с символикой 85-летия региона
Общество, 01.02.2022
В финальном голосовании были обнаружены накрученные голоса
Соцучреждение Бурятии стало победителем всероссийского конкурса
Соцучреждение Бурятии стало победителем всероссийского конкурса
Общество, 01.02.2022
Джидинский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил грамоту и денежный приз
В Забайкалье хотят ввести запрет на выгул собак без владельцев
В Забайкалье хотят ввести запрет на выгул собак без владельцев
Общество, 01.02.2022
Также собираются запретить кормление бездомных животных
В Иркутской области открылся первый кинематографический класс
В Иркутской области открылся первый кинематографический класс
Общество, 01.02.2022
Проект реализуется на базе школы №19 в столице региона
В сотых кварталах Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд
В сотых кварталах Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд
Общество, 01.02.2022
Рейд будут идти на протяжении всего дня
Новому детсаду в Улан-Удэ присвоен адрес
Новому детсаду в Улан-Удэ присвоен адрес
Общество, 01.02.2022
В следующем месяце в столице Бурятии планируется открытие трёх детских садов
Вьетнамцы в Иркутске празднуют Тет – восточный Новый год
Вьетнамцы в Иркутске празднуют Тет – восточный Новый год
Общество, 01.02.2022
В торжестве приняли участие студенты и аспиранты
Боксана из Бурятии выиграла кубок наций в Сербии
Боксана из Бурятии выиграла кубок наций в Сербии
Общество, 01.02.2022
Наталья Шадрина выступала в весовой категории до 60 килограммов
В Улан-Удэ отменили оперу, в которой участвует много человек
В Улан-Удэ отменили оперу, в которой участвует много человек
Общество, 01.02.2022
На сцене не удастся соблюсти социальную дистанцию
Мэрия Улан-Удэ выделила автомобили поликлиникам
Мэрия Улан-Удэ выделила автомобили поликлиникам
Общество, 01.02.2022
Каждая поликлиника получила по автомобилю
В Бурятии пациента наказали за «побег» из ковидного отделения
В Бурятии пациента наказали за «побег» из ковидного отделения
Общество, 01.02.2022
У больного не было какой-либо жизненной необходимости покидать больницу
В улан-удэнской колонии лама провёл молебен
В улан-удэнской колонии лама провёл молебен
Общество, 01.02.2022
Лама также принял участие в рассмотрении материалов освобождения по УДО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^