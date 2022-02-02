В республике сегодня ветрено
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по южному Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура ночью -33,-38, местами -23,-28, днём -15,-20, местами до -9,-14, по крайнему северу -22,-27.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -26,-28, днём -15,-17.
В Бурятии температура опускалась до -38 градусов
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Общество, 02.02.2022
В республике сегодня ветрено
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