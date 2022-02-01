В Бурятии пациента наказали за «побег» из ковидного отделения

У больного не было какой-либо жизненной необходимости покидать больницу



Жителя Бичурского района Бурятии оштрафовали на 7,5 тысяч рублей, признав виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.



Мужчина находился на стационарном лечении в ковидном отделении Бичурской центральной районной больницы. Из больницы он самовольно ушёл, не имея какой-либо жизненной необходимости. Таким образом сельчанин создал угрозу распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.



- При назначении административного наказания суд учёл имущественное положение мужчины, который не имеет постоянного источника дохода, обстоятельства, связанные с характером совершённого административного правонарушения и отсутствием имущественного ущерба и фактов причинения вреда жизни и здоровью людей. Суд назначил наказание в размере менее минимального размера административного штрафа, - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.



Постановление не вступило в законную силу.

