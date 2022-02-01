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В Бурятии пациента наказали за «побег» из ковидного отделения

В Бурятии пациента наказали за «побег» из ковидного отделения
Общество,  Фото:pixabay.com
У больного не было какой-либо жизненной необходимости покидать больницу

Жителя Бичурского района Бурятии оштрафовали на 7,5 тысяч рублей, признав виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Мужчина находился на стационарном лечении в ковидном отделении Бичурской центральной районной больницы. Из больницы он самовольно ушёл, не имея какой-либо жизненной необходимости. Таким образом сельчанин создал угрозу распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

- При назначении административного наказания суд учёл имущественное положение мужчины, который не имеет постоянного источника дохода, обстоятельства, связанные с характером совершённого административного правонарушения и отсутствием имущественного ущерба и фактов причинения вреда жизни и здоровью людей. Суд назначил наказание в размере менее минимального размера административного штрафа, - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.

Постановление не вступило в законную силу.
больница коронавирус

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