В Бурятии вводят новую систему получения справок об эпидокружении детей

Справки предназначены для перенёсших ковид



Вводится новая система получения справок об эпидемиологическом окружении для детей, посещающих детские сады/школы, сообщил минздрав Бурятии.



- Эти справки предназначены только для пациентов, перенёсших новую коронавирусную инфекцию, после получения отрицательного мазка. Либо находившихся в контакте по предписанию Роспотребнадзора, по окончанию сроков изоляции, - сообщили в минздраве.



Справку можно получить, обратившись по телефонам своей поликлиники. За ней может обратиться только законный представитель ребёнка.

