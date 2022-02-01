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В Бурятии вводят новую систему получения справок об эпидокружении детей

В Бурятии вводят новую систему получения справок об эпидокружении детей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Справки предназначены для перенёсших ковид

Вводится новая система получения справок об эпидемиологическом окружении для детей, посещающих детские сады/школы, сообщил минздрав Бурятии.

- Эти справки предназначены только для пациентов, перенёсших новую коронавирусную инфекцию, после получения отрицательного мазка. Либо находившихся в контакте по предписанию Роспотребнадзора, по окончанию сроков изоляции, - сообщили в минздраве.

Справку можно получить, обратившись по телефонам своей поликлиники. За ней может обратиться только законный представитель ребёнка.
справка дети

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