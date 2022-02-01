Создающие хорошее настроение картины помогают пациентам перед процедурами
В поликлиническом отделении областного онкологического диспансера в Иркутске появились фотографии животных и природы. Выставка под названием «О созданиях прекрасных и удивительных» подготовлена специалистами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Несколько десятков работ представлены в коридорах отделений эндоскопии и компьютерной томографии, экспозиции будут сменять друг друга на протяжении года, сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья»
Руководство и врачи онкодиспансера с воодушевлением поддержали идею сотрудников природоохранного учреждения по внесению красочного разнообразия в интерьер поликлиники. Место для фотокартин выбирали с учётом того, чтобы они не нарушали функционал помещений, не «потерялись» среди дверных проёмов и необходимой для пациентов профильной информации.
- В первый же день после появления ярких, презентабельно оформленных фотографий мы получили позитивные отзывы как от коллег, так и от наших пациентов. Не секрет, что учреждение у нас специфичное и эмоциональный фон у людей снижен. Сталкиваясь с болезнью, человек проходит через серьёзные испытания. Мы стараемся поддерживать пациентов, в том числе перед диагностическими процедурами. Сейчас в ожидании приёма люди видят не просто выкрашенные в пастельные тона стены, а вдохновляющие образы байкальской природы: её удивительных и прекрасных обитателей, пейзажи и растения. Это одна из составляющих позитивного настроения, веры в будущее. Врачи и медицинский персонал также отметили новую атмосферу в коридорах. Рассчитываем на длительное сотрудничество с природоохранным учреждением и периодическое обновление экспозиций, - рассказала заведующая поликлиническим отделением ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» Людмила Иванова.
В иркутском онкодиспансере появились фотокартины о Байкале
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