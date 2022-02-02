В Забайкалье выберут лучшее благопожелание на бурятском языке

Работы принимаются по 26 февраля
В Забайкалье проходит краевой конкурс благопожеланий на бурятском языке «Бимба – Yреэлэй үдэр «Үреэлэй дээжэ – бар жэлдээ». Мероприятие проводится дистанционно в рамках празднования «Сагаалган – 2022».
Желающим предлагается создать видеопоздравление. Конкурс проводится по номинациям:
- «Самое оригинальное благопожелание»,
- Номинация «Лучшее семейное благопожелание».
Приём конкурсных работ по 26 февраля. Творческие работы присылаются на электронный адрес: cool.darima@mail.ru.
Работы будут размещены на YouTube-канале Агинской краевой библиотеки имени Ц. Жамцарано. Дни публикаций видеоработ: 5, 12, 19 и 26 февраля. При оценке работ участников конкурса будут учитываться «лайки» на канале, сообщает пресс-служба библиотеки.
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