Улан-удэнец поднимал настроение прохожим с помощью сюрприза

Молодой человек прошёлся по парку и раздал вкусности



4 февраля во всём мире отмечается День хорошего настроения. В этот праздник принято делать всё, что приносит человеку удовольствие и радость, а также дарить приятные маленькие подарки близким.



В честь этого праздника улан-удэнец Валерий решил поднять настроение горожанам и подарить им приятные мелочи. В качестве подарков он выбрал маленькие вкусности.



Валерий прошёлся по парку имени Орешкова и поиграл с прохожими в «Отбей кулачек». Суть игры состоит в том, что можно протянуть кулак любому прохожему, чтобы тот отбил его. После этого инициатор игры разворачивает ладонь, внутри которой спрятан какой-то сюрприз.



Молодой человек таким образом раздавал шоколадки взрослым и детям. Видео с игрой он выложил у себя на странице в Instagram.

