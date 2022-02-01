Молодой человек прошёлся по парку и раздал вкусности
4 февраля во всём мире отмечается День хорошего настроения. В этот праздник принято делать всё, что приносит человеку удовольствие и радость, а также дарить приятные маленькие подарки близким.
В честь этого праздника улан-удэнец Валерий решил поднять настроение горожанам и подарить им приятные мелочи. В качестве подарков он выбрал маленькие вкусности.
Валерий прошёлся по парку имени Орешкова и поиграл с прохожими в «Отбей кулачек». Суть игры состоит в том, что можно протянуть кулак любому прохожему, чтобы тот отбил его. После этого инициатор игры разворачивает ладонь, внутри которой спрятан какой-то сюрприз.
Молодой человек таким образом раздавал шоколадки взрослым и детям. Видео с игрой он выложил у себя на странице в Instagram.
Улан-удэнец поднимал настроение прохожим с помощью сюрприза
Общество, Фото:
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