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В Агинском округе Сагаалган отмечают онлайн

В Агинском округе Сагаалган отмечают онлайн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Запущен онлайн-проект «Сагаалганай удэрнууд»

Празднование Белого месяца в Агинском Бурятском округе переведено в онлайн-формат в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на территории Забайкальского края. Все конкурсы и игры пройдут в онлайн-режиме.

- В социальных сетях и мессенджерах запущен онлайн-проект «Сагаалганай удэрнууд». С 5 по 25 февраля учреждениями культуры и образования округа будут организованы дни благопожеланий, скороговорок, бурятской песни и народной кухни, дни здоровья и бурятской юрты. И конечно, понравившийся взрослым и детям день бурятского мультфильма. У каждого жителя Забайкалья есть возможность принять в них участие и получить приятные бонусы и подарки, - рассказала начальник отдела развития национальной культуры администрации АБО Хандама Цыденова.

Государственный театр «Амар сайн» приглашает агинцев на праздничный онлайн-концерт «Сагаан hарамнай салгидаhаар» - «Светлый праздник-Белый месяц» (0+). Также в период празднования Сагаалгана Агинский национальный музей приглашает присоединиться к онлайн-выставкам, а также посмотреть цикл музейных уроков.

8 февраля Агинская краевая библиотека проведет тематический вечер «Буряад угсаатанай хабарай баяр – Сагаалган» (12+), где пройдёт презентация сборника «История семьи в истории народа» и викторина «Сагаан hарын одо мушэд!» (6+) на знание национальных традиций и культуры. Для всех любителей книжных новинок и почитателей народных традиций в дни празднования Сагаалгана будут организованы книжные выставки-просмотры, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ Сагаалган Праздники

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