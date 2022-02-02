Запущен онлайн-проект «Сагаалганай удэрнууд»
Празднование Белого месяца в Агинском Бурятском округе переведено в онлайн-формат в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на территории Забайкальского края. Все конкурсы и игры пройдут в онлайн-режиме.
- В социальных сетях и мессенджерах запущен онлайн-проект «Сагаалганай удэрнууд». С 5 по 25 февраля учреждениями культуры и образования округа будут организованы дни благопожеланий, скороговорок, бурятской песни и народной кухни, дни здоровья и бурятской юрты. И конечно, понравившийся взрослым и детям день бурятского мультфильма. У каждого жителя Забайкалья есть возможность принять в них участие и получить приятные бонусы и подарки, - рассказала начальник отдела развития национальной культуры администрации АБО Хандама Цыденова.
Государственный театр «Амар сайн» приглашает агинцев на праздничный онлайн-концерт «Сагаан hарамнай салгидаhаар» - «Светлый праздник-Белый месяц» (0+). Также в период празднования Сагаалгана Агинский национальный музей приглашает присоединиться к онлайн-выставкам, а также посмотреть цикл музейных уроков.
8 февраля Агинская краевая библиотека проведет тематический вечер «Буряад угсаатанай хабарай баяр – Сагаалган» (12+), где пройдёт презентация сборника «История семьи в истории народа» и викторина «Сагаан hарын одо мушэд!» (6+) на знание национальных традиций и культуры. Для всех любителей книжных новинок и почитателей народных традиций в дни празднования Сагаалгана будут организованы книжные выставки-просмотры, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе Сагаалган отмечают онлайн
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Раз уж в этом году торжеств в честь Сагаалгана нет, предлагаем вспомнить, как его праздновали в разные годы
Вакцинация подростков будет добровольной
Запущен онлайн-проект «Сагаалганай удэрнууд»
Экспозиция покажет культурное разнообразие декоративно-прикладного искусства Бурятии
В республике сегодня ветрено
Мероприятия пройдут в онлайн-формате
Также он установил рекорд края
В финальном голосовании были обнаружены накрученные голоса
Джидинский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил грамоту и денежный приз
Также собираются запретить кормление бездомных животных
Проект реализуется на базе школы №19 в столице региона
Рейд будут идти на протяжении всего дня
В следующем месяце в столице Бурятии планируется открытие трёх детских садов
В торжестве приняли участие студенты и аспиранты
Наталья Шадрина выступала в весовой категории до 60 килограммов