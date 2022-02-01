В Улан-Удэ появится муниципальный «Молодёжный центр»

Также появится некий «Навигатор»



В мэрии Улан-Удэ рассказали о планах по созданию креативных пространств для молодёжи.



Так, в 2022 году планируется завершить работу по созданию муниципального автономного учреждения «Молодёжный центр».



Также совместно с Российским союзом молодёжи будет создан городской проектный офис «Навигатор». Планируется, что эта структура «станет инструментом взаимодействия с некоммерческими организациями и молодежными студенческими объединениями, организует работу по разработке и внедрению новых ярких социальных проектов, востребованных у молодёжи», говорится в официальном сообщении администрации.

