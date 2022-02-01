Курсанты будут изучать современные техники ведения боя
В Забайкальском крае около двух тысяч курсантов окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых, танковых и специальных родов войск приняли военную присягу, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Торжественную церемонию посетили родственники курсантов из самых разных регионов страны. Для родных курсантов провели экскурсию, где они ознакомились с условиями жизни и учебы будущих специалистов, показали объекты учебного соединения, познакомили с командирами подразделений.
Курсанты будут обучаться на младших специалистов в учебном центре три месяца на современных электронных тренажерах и других технических средствах.
По программе боевой подготовки курсанты будут изучать современные техники ведения боевых действий. Основной упор при этом сделан на изучение основных дисциплин и практические занятия по вождению, огневой и тактической подготовке на полигонах.
По окончании подготовки в учебном центре выпускники отправятся для дальнейшего прохождения службы на должностях младших специалистов в воинские части ВВО, дислоцированные в регионах Забайкалья и Дальнего Востока.
В Забайкалье около двух тысяч курсантов окружного учебного центра приняли присягу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Решение принято из-за ухудшения эпидситуации
Это позволит разгрузить и поликлиническое звено, и лаборатории
Спортсмены из Бурятии стали призёрами первенства России по стрельбе из лука
Коммунальная авария в разгар морозов произошла в Ильинке
Только за сутки операторы колл-центров приняли свыше 42 тысяч звонков
Мужчина задолжал более 400 тысяч за алименты
Внутрь стола изо льда поместили живые цветы
Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии строго соблюдать меры профилактики
Невиданный взлёт заболеваемости коронавирусом несколько замедлился
Амуру нашли в подъезде новостройки
Цыпилма Жигжитовна Жигжитова переболела COVID-19 в прошлом году
Завтра, 2 февраля, офисы банка работать не будут
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с Дугжуубы
Возбуждено уголовное дело
Мужчина хранил коноплю на пилораме