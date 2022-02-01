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В Забайкалье около двух тысяч курсантов окружного учебного центра приняли присягу

В Забайкалье около двух тысяч курсантов окружного учебного центра приняли присягу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Курсанты будут изучать современные техники ведения боя

В Забайкальском крае около двух тысяч курсантов окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых, танковых и специальных родов войск приняли военную присягу, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Торжественную церемонию посетили родственники курсантов из самых разных регионов страны. Для родных курсантов провели экскурсию, где они ознакомились с условиями жизни и учебы будущих специалистов, показали объекты учебного соединения, познакомили с командирами подразделений.

Курсанты будут обучаться на младших специалистов в учебном центре три месяца на современных электронных тренажерах и других технических средствах.

По программе боевой подготовки курсанты будут изучать современные техники ведения боевых действий. Основной упор при этом сделан на изучение основных дисциплин и практические занятия по вождению, огневой и тактической подготовке на полигонах.

По окончании подготовки в учебном центре выпускники отправятся для дальнейшего прохождения службы на должностях младших специалистов в воинские части ВВО, дислоцированные в регионах Забайкалья и Дальнего Востока.
военнослужащие

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