В Забайкалье около двух тысяч курсантов окружного учебного центра приняли присягу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Курсанты будут изучать современные техники ведения боя



В Забайкальском крае около двух тысяч курсантов окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых, танковых и специальных родов войск приняли военную присягу, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Торжественную церемонию посетили родственники курсантов из самых разных регионов страны. Для родных курсантов провели экскурсию, где они ознакомились с условиями жизни и учебы будущих специалистов, показали объекты учебного соединения, познакомили с командирами подразделений.



Курсанты будут обучаться на младших специалистов в учебном центре три месяца на современных электронных тренажерах и других технических средствах.



По программе боевой подготовки курсанты будут изучать современные техники ведения боевых действий. Основной упор при этом сделан на изучение основных дисциплин и практические занятия по вождению, огневой и тактической подготовке на полигонах.



По окончании подготовки в учебном центре выпускники отправятся для дальнейшего прохождения службы на должностях младших специалистов в воинские части ВВО, дислоцированные в регионах Забайкалья и Дальнего Востока.

