Забайкальский бегун стал призёром чемпионата России

Общество, Фото: федерация по лёгкой атлетике Забайкальского края

Также он установил рекорд края



Легкоатлет из Забайкалья Антон Чипизубов завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по бегу на одну милю. Соревнования проходили в Оренбурге 29 января.



- Антон стал бронзовым призёром с новым рекордом Забайкальского края с результатом 4,04.85. Ангелина Опарина стала шестой, также установив рекорд края 4,42.45. Поздравляю наших ребят с достойным выступлением, - рассказала тренер по лёгкой атлетике Екатерина Приладных.



Соревнования проходили в рамках традиционного турнира «Оренбургская миля», которая проводится уже в 16-й раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

