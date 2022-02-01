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Забайкальский бегун стал призёром чемпионата России

Забайкальский бегун стал призёром чемпионата России
Общество,  Фото:федерация по лёгкой атлетике Забайкальского края
Также он установил рекорд края

Легкоатлет из Забайкалья Антон Чипизубов завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по бегу на одну милю. Соревнования проходили в Оренбурге 29 января.

- Антон стал бронзовым призёром с новым рекордом Забайкальского края с результатом 4,04.85. Ангелина Опарина стала шестой, также установив рекорд края 4,42.45. Поздравляю наших ребят с достойным выступлением, - рассказала тренер по лёгкой атлетике Екатерина Приладных.

Соревнования проходили в рамках традиционного турнира «Оренбургская миля», которая проводится уже в 16-й раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Забайкальский край спорт легкая атлетика бег чемпионат России

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