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В Забайкалье хотят ввести запрет на выгул собак без владельцев

В Забайкалье хотят ввести запрет на выгул собак без владельцев
Общество,  Фото:pixabay.com
Также собираются запретить кормление бездомных животных

31 января в Забайкалье состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе. Участники заседания обсудили меры по решению проблемы безнадзорных собак на территории края. В частности, предложено ввести запрет на выгул собак без владельцев и кормление бездомных животных.

- В связи с приближением сезона случки собаки начнут собираться в стаи, проявлять агрессию, защищать свои места обитания. Для предотвращения новых нападений на людей предлагаем ввести режим повышенной готовности, в рамках которого провести отлов безнадзорных собак в районах края, обратить внимание на крупные населённые пункты. В муниципалитетах при необходимости организовать дополнительные места временной передержки. На период режима повышенной готовности предлагаем ввести запрет на выгул собак без владельцев, кормление безнадзорных животных гражданами, а к нарушителям применять административные наказания, - отметил руководитель государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим.

По информации управления МЧС России по Забайкальскому краю, наиболее сложная обстановка с безнадзорными животными наблюдается в Чите, Читинском, Борзинском, Хилокском, Шилкинском районах, Агинске, Петровске-Забайкальском, Карымском. Начальник управления Николай Басов поддержал предложение о введении режима повышенной готовности там, где складывается наиболее напряжённая ситуация.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов согласился с предложениями членов комиссии, однако отметил, что работа должна вестись по всей территории региона. Он поручил подготовить протокол с решениями комиссии. В частности, главам районов будет поручено в десятидневный срок отловить собак, оборудовать временные приюты и просчитать финансирование, необходимое для строительства постоянных пунктов содержания безнадзорных животных.

Напомним, что в Забайкальском крае потенциально опасных отловленных бродячих собак запретили возвращать на прежние места обитания. Краевые власти ведут работу с федеральным центром над изменением закона, регулирующего отлов бездомных животных. Инициативу поддержали и руководители других субъектов, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
Забайкальский край собаки бездомные животные

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