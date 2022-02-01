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Боксана из Бурятии выиграла кубок наций в Сербии

Боксана из Бурятии выиграла кубок наций в Сербии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Наталья Шадрина выступала в весовой категории до 60 килограммов

Спортсменка из Бурятии Наталья Шадрина стала победительницей XI кубка наций по боксу среди женщин. Международные соревнования завершились 31 января в сербском городе Сомбор. На турнир собрались 143 спортсменки из 18 стран в четырёх возрастных категориях.

Наталья Шадрина, выступающая за сборную Сербии в весовой категории до 60 килограммов, в финале единогласным решением судей победила спортсменку из Казахстана Римму Волосенко.

Отметим, Наталья Шадрина тренируется под руководством старшего тренера по боксу (женщины) центра спортивной подготовки Бато-Мунко Ванкеева, сообщает пресс-служба ЦСП.
бокс Бурятия спорт кубок Европа

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