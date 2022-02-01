Иркутская область определилась с символикой 85-летия региона

В финальном голосовании были обнаружены накрученные голоса
В Иркутской области выбрали айдентику в честь празднования 85-летия региона. Конкурс по разработке проводился в несколько этапов: приём заявок, отборочный тур, финальное народное голосование в онлайн-формате.
В конкурсе приняли участие 25 молодых жителей Иркутской области, занимающихся различными видами художественного творчества, дизайна.
Экспертный состав жюри, который состоял из представителей союза художников и союза дизайнеров России, клуба молодых архитекторов, вузовского сообщества и СПО, органов власти и общественности, выбрал четыре лучшие работы. За победу в народном голосовании десять дней боролись Артём Бернэ, Евгений Семенов, Никита Скорохватов и Борис Тарасов.
По итогам голосования победителем стал графический дизайнер из Иркутска Артём Бернэ.
- Когда возникла идея народного голосования, все рассчитывали на честную борьбу, но, к сожалению, некоторые участники воспользовались новыми сервисами накрутки. И те результаты, которые мы получили на сайте, не совсем достоверно отражают выбор реальных людей — жителей Иркутской области. Мы были вынуждены вычесть накрученные голоса. Поздравляем Артёма Бернэ, благодарим всех финалистов за участие и достойные работы, — рассказала главный редактор портала Irk.ru Светлана Павлова.
Айдентика – это визуальная составляющая бренда, в том числе различная сувенирная продукция, призванная повысить его узнаваемость. Конкурсная работа победителя состоит из основных элементов фирменного стиля и принципов его использования, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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