На Байкале появился ледяной бар









Берег Байкала в Ольхонском районе Иркутской области украсило необычное творение. На самом берегу озера установили барную стойку, которая выполнена изо льда.Высокий стол имеет полукруглую форму и держится на 12 колоннах. Внутри трёх из них – самых толстых – заморозили по одной красной розе. Длинные стебли цветков с их зелёными листьями и большими бутонами хорошо видно сквозь лёд.На одном краю барной стойки лежит маленький детёныш нерпы, выполненный из куска льда.«Полукруглая гостевая стойка прямо на льду Байкала с вмороженными розами и маленькой нерпой», - подписали свою публикацию авторы творения. Они пояснили, что барная стойка расположена рядом с мысом Уюга.