На Байкале появился ледяной бар

Внутрь стола изо льда поместили живые цветы
Берег Байкала в Ольхонском районе Иркутской области украсило необычное творение. На самом берегу озера установили барную стойку, которая выполнена изо льда.
Высокий стол имеет полукруглую форму и держится на 12 колоннах. Внутри трёх из них – самых толстых – заморозили по одной красной розе. Длинные стебли цветков с их зелёными листьями и большими бутонами хорошо видно сквозь лёд.
На одном краю барной стойки лежит маленький детёныш нерпы, выполненный из куска льда.
«Полукруглая гостевая стойка прямо на льду Байкала с вмороженными розами и маленькой нерпой», - подписали свою публикацию авторы творения. Они пояснили, что барная стойка расположена рядом с мысом Уюга.
Внутрь стола изо льда поместили живые цветы
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