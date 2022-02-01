В школах и детсадах Улан-Удэ отпразднуют Сагаалган

Мероприятия пройдут в онлайн-формате



В образовательных учреждениях столицы Бурятии традиционно проводятся мероприятия, посвящённые празднованию Сагаалгана. В связи с ограничительными мерами все мероприятия состоятся в дистанционном формате.



Во всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования в течение февраля пройдут тематические выставки, концерты, мастер-классы, декламации стихов, спектакли на бурятском языке, песни и танцы, знакомства с традициями, приуроченных к празднованию Сагаалгана.



22 февраля в образовательных организациях города проведут традиционный конкурс-викторину «Сагаалганай сарюун наадан» (6+). Организует праздник СОШ №54.



С 7 по 16 февраля школа №32 запускает дистанционный конкурс благопожеланий «Yреэл тогтохо болтогой!» (6+) среди общеобразовательных учреждений города.



В муниципальном предметном центре «Бурятский язык» при центре мониторинга развития образования 16 февраля пройдёт семинар о работе в этноклассе СОШ №35.



В дистанционном формате состоится IX международный детский фестиваль-конкурс «На Великом Чайном пути» (6+). Заявку можно подать до 20 февраля этого года. В рамках фестиваля пройдут конкурсы фольклорных представлений, народной песни и народного танца, конкурс юных экскурсоводов на русском, бурятском и иностранных языках, конкурс мастер-классов декоративно-прикладного искусства. В фестивале принимают участие учащиеся образовательных учреждений Бурятии, регионов России и Монголии.



Заявку на городской онлайн фестиваль-конкурс «Сагаалган собирает друзей» (6+) можно подать до 20 февраля этого года. Ребята двух возрастных категорий 7-11 лет и 12-17 лет могут принять участие в трёх конкурсах:

- «Самая креативная бууза», бууза может быть приготовлена из разных материалов, полет фантазии ничем не ограничен;

- конкурс видеороликов «Встреча Белого месяца». В ролике длительностью 3 минуты авторы должны представить богатство и красоту бурятских традиций празднования Сагаалгана;

- конкурсе рисунков «Традиции на праздник Сагаалган». Заявки принимаются до 20 февраля на адрес: sagaalgan2021@mail.ru.



В начале февраля также пройдёт челлендж «Тепло родного очага» (0+). Каждый может принять участие в челлендже, необходимо лишь разместить семейное видеопоздравление на своей страничке в соцсетях под хештегом #теплородногоочага03.



Отборочный тур II городского вокального конкурса среди педагогов «Поющие сердцем» (6+), приуроченный к празднованию «Сагаалгана-2022» пройдёт с 17 января по 10 февраля. Мероприятие организуют совместно дома творчества Советского и Железнодорожного районов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

