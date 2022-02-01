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Новому детсаду в Улан-Удэ присвоен адрес

Новому детсаду в Улан-Удэ присвоен адрес
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
В следующем месяце в столице Бурятии планируется открытие трёх детских садов

Детскому саду №96 «Калинка», расположенному вблизи военной части по улице Боевой в Улан-Удэ, присвоен адрес: улица Конечная, 12.

- Детское учреждение расположено в границах элемента планировочной структуры улицы Конечная, сформированного комплексом существующих и строящихся многоквартирных жилых домов. Ранее земельный участок, на котором построен детский сад, имел ориентир – улица Боевая, - рассказали в комитете по образованию.

Напомним, уже в марте планируется открытие трёх новых детских садов: №47/2 «Ёлочка» в микрорайоне Забайкальский, №96/3 «Калинка» на улице Конечная, 12, №104/2 «Зорька» в микрорайоне Дивизионный. Для постановки детей в новые детские сады необходимо внести изменения в электронной карточке ребёнка в части «желаемые сады».

Сделать это можно самостоятельно через портал sad.obr03.ru или направив заявление на электронную почту комитета по образованию ko@ulan-ude-eg.ru, odo@ulan-ude-eg.ru. Само комплектование начнется чуть позже, перед открытием детских садов.

- Ребёнок встанет в очередь в новый детский сад не от даты добавления нового сада, а от даты первичной постановки на учет в систему, в связи с чем у родителей появляется возможность без спешки принять решение о необходимости добавления нового сада, подготовить документы и направить заявление в комитет по образованию, - подчеркнули в комитете.

Обращаем внимание, что участилось количество случаев, когда родители при самостоятельном внесении изменений ошибочно замораживают очередь ребёнка, и тогда ребёнок получает статус «Заморожен» или «Отказ от места» и не участвует в дальнейших комплектованиях.

- Поэтому родители могут уточнить всю необходимую информацию у специалистов комитета по образованию по тел: 21-68-09; 22-12-71; 21-04-43, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-Удэ детские сады

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