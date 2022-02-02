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В Бурятии откроются пять центров цифрового образования детей

В Бурятии откроются пять центров цифрового образования детей
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Новые центры появятся в пяти районах республики

До конца 2022 года в Бурятии планируется открытие пяти центров цифрового образования детей «IT-Куб». На создание цифровых площадок из федерального бюджета выделено 87,2 млн рублей.

Новые центры появятся на базе образовательных организаций в пяти районах республики:
- Детско-юношеский центр села Хоринск Хоринского района;
- Центр дополнительного образования города Закаменск Закаменского района;
- Центр дополнительного образования детей села Петропавловка Джидинского района;
- Мухоршибирская средняя общеобразовательная школа №1 Мухоршибирского района;
- Центр детского и юношеского творчества поселка Заиграево Заиграевского района.

- Центр «IT-Куб» - это детский центр IT-творчества. Центр относится к федеральной сети профильного образования по подготовке специалистов в области информационных технологий, которая подразумевает не только изучение детьми с младшего школьного возраста информационных технологий. Школьники будут создавать программные проекты в виде законченных продуктов или решений. Например, готовый сайт, мобильное приложение или программа сетевой безопасности, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Напомним, в 2020 году «IT-Куб» распахнул свои двери для детей города Гусиноозёрск, в 2021 – в городе Северобайкальск.
Бурятия образование дополнительное образование

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