В Бурятии откроются пять центров цифрового образования детей

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Новые центры появятся в пяти районах республики



До конца 2022 года в Бурятии планируется открытие пяти центров цифрового образования детей «IT-Куб». На создание цифровых площадок из федерального бюджета выделено 87,2 млн рублей.



Новые центры появятся на базе образовательных организаций в пяти районах республики:

- Детско-юношеский центр села Хоринск Хоринского района;

- Центр дополнительного образования города Закаменск Закаменского района;

- Центр дополнительного образования детей села Петропавловка Джидинского района;

- Мухоршибирская средняя общеобразовательная школа №1 Мухоршибирского района;

- Центр детского и юношеского творчества поселка Заиграево Заиграевского района.



- Центр «IT-Куб» - это детский центр IT-творчества. Центр относится к федеральной сети профильного образования по подготовке специалистов в области информационных технологий, которая подразумевает не только изучение детьми с младшего школьного возраста информационных технологий. Школьники будут создавать программные проекты в виде законченных продуктов или решений. Например, готовый сайт, мобильное приложение или программа сетевой безопасности, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Напомним, в 2020 году «IT-Куб» распахнул свои двери для детей города Гусиноозёрск, в 2021 – в городе Северобайкальск.

