Джидинский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил грамоту и денежный приз
Объявлены победители всероссийского конкурса «Первый день нового года с новым десертом», участие в котором приняли учреждения социального обслуживания по всей стране. В их числе Джидинский дом-интернат для престарелых и инвалидов из Бурятии.
- У этого конкурса несколько целей. Это и создание условий для профессиональной самореализации работников пищеблока учреждений; поддержка активной заинтересованной профессиональной позиции специалистов; пополнение банка успешных практик, - рассказала директор учреждения Ольга Клочихина. - Среди задач мероприятия – развитие профессиональных компетенций работников пищеблока, связанных с оформлением и презентацией авторских разработок, вовлечение большего количества немобильных и маломобильных проживающих в активную жизнь учреждения. Наши сотрудники создали несколько десертов, пригласили на дегустацию проживающих, по итогам сделали фото презентацию и отправили свою работу на конкурс.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, по результатам тайного голосования, которое было проведено среди получателей социальных услуг, победителем стал десерт под названием «Яблоки фаршированные изюмом». По словам Ольги Клочихиной, повар учреждения Баярма Цыренова работает в учреждении более 18 лет, она продемонстрировала мастер класс по изготовлению десерта.
- По итогам конкурса Джидинский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил грамоту и денежный приз! - поделилась радостным известием директор учреждения.
Соцучреждение Бурятии стало победителем всероссийского конкурса
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