В райцентре Бурятии построят роллердром

10 проектов по благоустройству запланированы в Прибайкальском районе в этом году



В 2022 году в Прибайкальском районе Бурятии планируется преобразить 10 территорий – из них 4 общественных, 6 дворовых. Общий объём финансирования на данные мероприятия составит более 8 млн руб.



Долгожданный роллердром в районном центре построят благодаря жителям села, ведь данный проект стал победителем голосования по выбору за благоустройство общественных территорий. В прошлом году он набрал наибольшее количество голосов.



Кроме того, в селе Турунтаево приведут в порядок дворовые территории по улице Оболенского, 10 и по улице Спортивная, 1 и 1а. Будут обустроены тротуарные дорожки, заасфальтируют сквозной проезд, установят лавочки, урны и проведут освещение. По данным объектам уже заключены контракты с подрядными организациями, срок окончания работ до 1 октября.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, в 2018-2021 годах были благоустроены общественные территории в пяти сёлах (с. Турунтаево, с. Турка, с. Татаурово, с.Ильинка, ст. Таловка) на территории которых проживает 16870 человек. Проведено благоустройство 29 дворовых территорий, 17 общественных территорий. В 2021 году в Прибайкальском районе обновлено 10 территорий – из них 5 общественных, 5 дворовых. Общий объём финансирования составил порядка 8 млн руб.

