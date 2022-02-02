 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 февраля

01 февраля

Популярное

В райцентре Бурятии построят роллердром

В райцентре Бурятии построят роллердром
Общество,  Фото:pixabay.com
10 проектов по благоустройству запланированы в Прибайкальском районе в этом году

В 2022 году в Прибайкальском районе Бурятии планируется преобразить 10 территорий – из них 4 общественных, 6 дворовых. Общий объём финансирования на данные мероприятия составит более 8 млн руб.

Долгожданный роллердром в районном центре построят благодаря жителям села, ведь данный проект стал победителем голосования по выбору за благоустройство общественных территорий. В прошлом году он набрал наибольшее количество голосов.

Кроме того, в селе Турунтаево приведут в порядок дворовые территории по улице Оболенского, 10 и по улице Спортивная, 1 и 1а. Будут обустроены тротуарные дорожки, заасфальтируют сквозной проезд, установят лавочки, урны и проведут освещение. По данным объектам уже заключены контракты с подрядными организациями, срок окончания работ до 1 октября.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, в 2018-2021 годах были благоустроены общественные территории в пяти сёлах (с. Турунтаево, с. Турка, с. Татаурово, с.Ильинка, ст. Таловка) на территории которых проживает 16870 человек. Проведено благоустройство 29 дворовых территорий, 17 общественных территорий. В 2021 году в Прибайкальском районе обновлено 10 территорий – из них 5 общественных, 5 дворовых. Общий объём финансирования составил порядка 8 млн руб.
Бурятия Прибайкальский район благоустройство строительство ролледром

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фотоархив: Как в Улан-Удэ праздновали Сагаалган с 2007 по 2019 год
Фотоархив: Как в Улан-Удэ праздновали Сагаалган с 2007 по 2019 год
Общество, 02.02.2022
Раз уж в этом году торжеств в честь Сагаалгана нет, предлагаем вспомнить, как его праздновали в разные годы
В Бурятию поступила вакцина от коронавируса для подростков
В Бурятию поступила вакцина от коронавируса для подростков
Общество, 02.02.2022
Вакцинация подростков будет добровольной
В Агинском округе Сагаалган отмечают онлайн
В Агинском округе Сагаалган отмечают онлайн
Общество, 02.02.2022
Запущен онлайн-проект «Сагаалганай удэрнууд»
В Улан-Удэ открылась выставка «Сагаан hapын мэндэ!»
В Улан-Удэ открылась выставка «Сагаан hapын мэндэ!»
Общество, 02.02.2022
Экспозиция покажет культурное разнообразие декоративно-прикладного искусства Бурятии
В школах и детсадах Улан-Удэ отпразднуют Сагаалган
В школах и детсадах Улан-Удэ отпразднуют Сагаалган
Общество, 01.02.2022
Мероприятия пройдут в онлайн-формате
Иркутская область определилась с символикой 85-летия региона
Иркутская область определилась с символикой 85-летия региона
Общество, 01.02.2022
В финальном голосовании были обнаружены накрученные голоса
Соцучреждение Бурятии стало победителем всероссийского конкурса
Соцучреждение Бурятии стало победителем всероссийского конкурса
Общество, 01.02.2022
Джидинский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил грамоту и денежный приз
В Забайкалье хотят ввести запрет на выгул собак без владельцев
В Забайкалье хотят ввести запрет на выгул собак без владельцев
Общество, 01.02.2022
Также собираются запретить кормление бездомных животных
В Иркутской области открылся первый кинематографический класс
В Иркутской области открылся первый кинематографический класс
Общество, 01.02.2022
Проект реализуется на базе школы №19 в столице региона
В сотых кварталах Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд
В сотых кварталах Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд
Общество, 01.02.2022
Рейд будут идти на протяжении всего дня
Новому детсаду в Улан-Удэ присвоен адрес
Новому детсаду в Улан-Удэ присвоен адрес
Общество, 01.02.2022
В следующем месяце в столице Бурятии планируется открытие трёх детских садов
Вьетнамцы в Иркутске празднуют Тет – восточный Новый год
Вьетнамцы в Иркутске празднуют Тет – восточный Новый год
Общество, 01.02.2022
В торжестве приняли участие студенты и аспиранты
Боксана из Бурятии выиграла кубок наций в Сербии
Боксана из Бурятии выиграла кубок наций в Сербии
Общество, 01.02.2022
Наталья Шадрина выступала в весовой категории до 60 килограммов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^