В период празднования Сагаалгана Сбер в Бурятии будет работать в особом режиме

Завтра, 2 февраля, офисы банка работать не будут
Бурятское отделение Сбербанка поздравляет жителей Республики Бурятия с наступающим праздником Сагаалган и информирует клиентов о режиме работы офисов банка. 2 февраля – нерабочий праздничный день для всех офисов банка.
С 3 февраля 2022 года все офисы начинают работу в обычном режиме. Режим работы индивидуален для каждого офиса, он указан в самом офисе, в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на сайте www.sberbank.ru. График работы офисов банка также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:
- 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
- 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
- 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).
Для юридических лиц информация доступна по номерам:
- 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);
- +7 495 665-5-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);
- 8 800 5555 777 (для звонков с любых телефонов на территории России);
- также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении СберБизнес.
Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания в эти дни будут работать в стандартном режиме.
В период празднования Сагаалгана Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.
Справка
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).
ПАО Сбербанк — банк в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В период празднования Сагаалгана Сбер в Бурятии будет работать в особом режиме
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии строго соблюдать меры профилактики
Невиданный взлёт заболеваемости коронавирусом несколько замедлился
Завтра, 2 февраля, офисы банка работать не будут
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с Дугжуубы
Возбуждено уголовное дело
Мужчина хранил коноплю на пилораме
Андрею Муравьеву пригодился опыт зимних переходов по озеру Байкал
Гольф на льду набирает популярность
Ночные температуры в Улан-Удэ достигали -27
Начался процесс передачи электросетей на баланс города
В этот день Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою»
Специальные операторы следят, чтобы на горке не катались пьяные
Жителей Бурятии активно призывали оставаться дома в день Дугжуубы
Мероприятия посвящены юбилею артистов
Оба сына у неё родились 16 января