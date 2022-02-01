В период празднования Сагаалгана Сбер в Бурятии будет работать в особом режиме

Завтра, 2 февраля, офисы банка работать не будут



Бурятское отделение Сбербанка поздравляет жителей Республики Бурятия с наступающим праздником Сагаалган и информирует клиентов о режиме работы офисов банка. 2 февраля – нерабочий праздничный день для всех офисов банка.



С 3 февраля 2022 года все офисы начинают работу в обычном режиме. Режим работы индивидуален для каждого офиса, он указан в самом офисе, в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на сайте www.sberbank.ru. График работы офисов банка также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

- 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

- 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

- 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).



Для юридических лиц информация доступна по номерам:

- 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);

- +7 495 665-5-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);

- 8 800 5555 777 (для звонков с любых телефонов на территории России);

- также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении СберБизнес.



Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания в эти дни будут работать в стандартном режиме.



В период празднования Сагаалгана Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



ПАО Сбербанк — банк в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

