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В Бурятии провели ритуал очищения Дугжууба

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с Дугжуубы

31 января в дацанах Бурятии состоялся обряд очищения Дугжууба. Этот ритуал проходит один раз в году в преддверии праздника Сагаалган – наступления нового года по лунному календарю.

В 17.30 часов ламы начали читать специальный молебен Дугжууба, после чего развели ритуальные костры. Действо традиционно собрало большое количество верующих.

- В новый год следует входить, очистившись от «груза» уходящего года. И поэтому до Сагаалгана проводят очищающие ритуалы. Они направлены на устранение всевозможной энергетической «грязи»: порчи, сглаза, дурной энергии, провокации потусторонних сил, зависти, черных языков и т.д. Поэтому на 29 лунный день обращаются к грозным Защитникам Учения Дхармы и просят очистить от всего плохого, что мешает в жизни. Есть разные ритуалы подобного рода, но традиционным является ритуал «Сор» (на тибетском – «Зор» - Магическое оружие). В него встроен ритуал 64-частного подношения «Дугжууба». Этот ритуал связан с подношением жертвенной субстанции Торма Высшему божеству Ямантаке и сахюсану Чойжалу-Ямарадже, - поясняют в Буддийской Традиционной Сангхе России.

Специально для Дугжубы ламы готовят так называемый «Соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, когда разгорается огонь, (словно в рот Чойжалу Сахюсану делают подношение Сор Балин). Затем торжественно сжигают, читая особые молитвы и мантры. Ламы при этом просят о защите всех присутствующих и молящихся. Всё это сжигают на большом костре как символ духовного очищения.

По всей республике, по данным МВД по Бурятии, состоялись 57 религиозных молебнов и ритуальных костров «Дугжууба», из них 13 – в Улан-Удэ.

Сагаалган в этом году выпал на 2 февраля. В Бурятии этот день будет официальным выходным. 

фоторепортаж из дацана «Ринпоче Багша» 
дугжууба буддизм

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