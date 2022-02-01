В Бурятии провели ритуал очищения Дугжууба









Сагаалган в этом году выпал на 2 февраля. В Бурятии этот день будет официальным выходным.



фоторепортаж из дацана «Ринпоче Багша» По всей республике, по данным МВД по Бурятии, состоялись 57 религиозных молебнов и ритуальных костров «Дугжууба», из них 13 – в Улан-Удэ.Сагаалган в этом году выпал на 2 февраля. В Бурятии этот день будет официальным выходным.

31 января в дацанах Бурятии состоялся обряд очищения Дугжууба. Этот ритуал проходит один раз в году в преддверии праздника Сагаалган – наступления нового года по лунному календарю.В 17.30 часов ламы начали читать специальный молебен Дугжууба, после чего развели ритуальные костры. Действо традиционно собрало большое количество верующих.- В новый год следует входить, очистившись от «груза» уходящего года. И поэтому до Сагаалгана проводят очищающие ритуалы. Они направлены на устранение всевозможной энергетической «грязи»: порчи, сглаза, дурной энергии, провокации потусторонних сил, зависти, черных языков и т.д. Поэтому на 29 лунный день обращаются к грозным Защитникам Учения Дхармы и просят очистить от всего плохого, что мешает в жизни. Есть разные ритуалы подобного рода, но традиционным является ритуал «Сор» (на тибетском – «Зор» - Магическое оружие). В него встроен ритуал 64-частного подношения «Дугжууба». Этот ритуал связан с подношением жертвенной субстанции Торма Высшему божеству Ямантаке и сахюсану Чойжалу-Ямарадже, - поясняют в Буддийской Традиционной Сангхе России.Специально для Дугжубы ламы готовят так называемый «Соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, когда разгорается огонь, (словно в рот Чойжалу Сахюсану делают подношение Сор Балин). Затем торжественно сжигают, читая особые молитвы и мантры. Ламы при этом просят о защите всех присутствующих и молящихся. Всё это сжигают на большом костре как символ духовного очищения.