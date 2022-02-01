У жителя Иркутской области нашли 600 гр марихуаны

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



На станции Мальта в Усольском районе Иркутской области полицейские задержали 34-летнего местного жителя. Мужчина ранее неоднократно судимый, в том числе за незаконный оборот наркотических средств, у него обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, с признаками наркотика.



- По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством растительного происхождения – марихуаной весом 620 граммов, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина рассказал, что изъятую у него марихуану собрал на заброшенном поле в окрестностях станции для личного употребления, без цели сбыта.



Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.



