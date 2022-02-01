В Бурятии закрыли сайт с продажами поддельных сертификатов о вакцинации COVID-19

Сайт выявила прокурорская проверка



Прокуратура Прибайкальского района Бурятии выявила в Сети сайт о возможности приобретения сертификатов о вакцинации COVID-19 и их стоимости.



Доступ к интернет-ресурсу был свободным, объявления регулярно просматривались пользователями Интернета.



- В соответствии с требованиями Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение в сети «Интернет» сведений, за которые установлена уголовная или административная ответственность, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В связи с этим прокурором района в суд направлено административное иск о признании информации на указанном сайте запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.



Прибайкальский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решений суда не вступило в законную силу.



В настоящее время сайт не функционирует.

