Начался процесс передачи электросетей на баланс города
Электросети, коммунальные сети, как правило, находятся в собственности членов дачных и садовых товариществ. Обслуживанием этих сетей по договорам занимаются небольшие компании, сообщает в своем аккаунте в соцсети мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
- К сожалению, многие из них не вкладывают ни копейки в обслуживание и модернизацию сетей. Это неприемлемо. Действиям или бездействию таких компаний будет дана правовая оценка. Единственный способ оказать помощь жителям данных товариществ — это передать электросети в муниципальную собственность, чтобы мы могли отремонтировать и модернизировать их на средства инвестиционной программы города, - отмечает Игорь Шутенков.
По его словам, в прошлом году благодаря комплексной работе мэрии электрохозяйство 33 ДНТ было передано на обслуживание «Россетям», и по ним уже не возникало проблем.
- На сегодня из 109 ДНТ и СНТ остаются проблемными 25: в Советском районе - 4, в Железнодорожном районе - 9, в Октябрьском - 12. В данных ДНТ, СНТ находятся порядка 4,5 тысяч домовладений, у которых отсутствуют обслуживающие организации, а износ сетей и подстанций превышает 80%. Совместно с представителями ПАО «Россети Сибирь» мы провели обследование указанных сетей, рассчитали стоимость мероприятий для приведения в их нормативное состояние, - пишет мэр.
Общая стоимость затрат ремонта городских электросетей составляет 56 млн. руб. Глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение выделить эту сумму для столичного бюджета.
В Улан-Удэ обещают решить проблемы ДНТ и СНТ с электроснабжением
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