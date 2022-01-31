В этот день Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою»
Событие, послужившее причиной неформальному установлению Дня рождения водки, произошло 31 января 1865 года. В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863-1864 годах. Диссертация хранится в музее учёного — в Санкт-Петербургском государственном университете, сообщает calend.ru.
- Целью работы было изучение удельных весов растворов спирт + вода, в зависимости от концентрации этих растворов и температуры. Другими словами, исследования удельного веса смесей проводились при различных температурах и концентрациях, начиная от безводного спирта до раствора в 50 весовых % и далее до 0%, - отмечает портал.
Вслед за Днем рождения русской водки появились 11 сентября -Всероссийский День трезвости, а 3 октября во многих странах мира отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.
Сегодня отмечается День рождения русской водки
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