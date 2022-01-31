Краснокнижных горных козлов редко удаётся заснять
Сибирский козерог (он же сибирский горный козёл) попал в объектив фотоловушки в природном парке «Шумак» в Бурятии. Это большие и сильные животные, которые занесены в Международную красную книгу и Красную книгу России.
По данным БУ «Бурприрода», в «Шумаке» насчитывается всего около 70 особей сибирского козерога.
Высота в плечах у самцов составляет до 110 см. Весят они от 60 до 130 кг. Длина тела варьируется в пределах от 130 до 165 см. И у самцов, и у самок имеются бороды. Но у сильного пола они выражены гораздо больше. Рога у самок небольшие со средней длиной 27 см. У самцов длина рогов доходит до 148 см.
Горные козлы добираются до местности, которая находится на высоте 5,5 тысяч метров. Животные быстро адаптируются в новых условиях, даже с плохим климатом. Вид отличается ловкостью, скоростью. Они с лёгкостью передвигаются по горной местности даже в ночное время.
- Сибирский козерог является основным рационом питания для снежного барса (ирбиса), который является одним из наиболее редких и малоизученных представителей семейства кошачьих. Сокращение численности одного вида неминуемо приведёт к сокращению численности другого вида, - сообщили в пресс-службе БУ «Бурприрода».
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее эксперты WWF называли причиной сокращения численности козерогов браконьерство. Из-за нехватки пищи, возможно, погиб котёнок снежного барса, которого исследователи назвали Гагарин. Он пропал в 2020 году на хребете Восточный Саян.
Природный парк «Шумак» относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Он находится Окинском районе Бурятии, в 1750 км от Улан-Удэ. Его площадь составляет 2194 га. Здесь обитают отдельных видов редких и исчезающих животных и растений: тайник овальный, голубая ель, гроздовик вергинский, сибирский козерог, снежный барс.
Сибирский козерог попался в фотоловушку в Бурятии
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