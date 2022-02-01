Ночные температуры в Улан-Удэ достигали -27
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -34,-39, местами -24,-29, по Прибайкалью при снеге -17,-22, днём -15,-20, местами -23,-28, по Прибайкалью и юго-западу до -9,-14.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -25,-27, днём -15,-17.
Февраль в Бурятии начнётся с морозной погоды
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Общество, 01.02.2022
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