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Февраль в Бурятии начнётся с морозной погоды

Февраль в Бурятии начнётся с морозной погоды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Ночные температуры в Улан-Удэ достигали -27

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -34,-39, местами -24,-29, по Прибайкалью при снеге -17,-22, днём -15,-20, местами -23,-28, по Прибайкалью и юго-западу до -9,-14.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -25,-27, днём -15,-17.
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