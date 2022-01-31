В Бурятии верующие в Сагаалган встанут до рассвета

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жителям Бурятии объяснили, как не пропустить важный ритуал в Сагаалган



Сагаалган в этом году выпал на 2 февраля. Буддийский новый год наступает не в полночь с боем курантов, а на рассвете. Считается, что богиня Балдан Лхамо именно тогда облетает землю и благословляет тех, кто приветствует её, сообщает пресс-секретарь дацана Алла Намсараева.



- Наши предки проверяли, наступил этот момент или нет, так: они выходили из своей юрты и протягивали руку вперёд. Если видели просвет между разведённых пальцев руки, значит, время пришло. Богиню Балдан Лхамо приветствовали не молоком и ни в коем случае не спиртным, её принято встречать чёрным чаем. Поэтому в этом году, когда наступит рассвет, и когда во время трансляции праздничного хурала Цедор Лхамо из Иволгинского дацана вы услышите, как ламы начнут поздравлять всех с наступлением праздника Сагаалха, который также в Бурятии называют Сагаалган, вы можете выйти на улицу, или даже открыть окно или форточку и несколькими каплями чёрного свежего чая встретить богиню Балдан Лхамо. Так будет правильно, - написала в соцсети Намсараева.



По ее словам, Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев в своём обращении к верующим в этом году сказал: «Помолитесь вместе с ламами на расстоянии, это принесёт вам больше пользы, чем пребывание в закрытом помещении на молебне в такое опасное время».



Прямая трансляция (0+) из Иволгинского дацана ритуала «Цедор Лхамо» пройдёт 2 февраля в 6 часов утра на бурятском канале «Тивиком», а также иркутском телеканале «ТИВИСИ».



Хурал «Цедор Лхамо» посвящен Защитнице Палден Лхамо. Он проводится на рассвете первого дня Нового года по лунному календарю. Последний день года до рассвета следующего дня является особым временем — временем Палден Лхамо. Для неё готовят и красиво расставляют подношения, читают молитвы, обращаются к ней с просьбами о даровании счастья, богатства, здоровья и всего доброго в наступающем году. Считается, что в этот час она нисходит на Землю, обходит её и дарует всем обратившимся к ней своё благословение. Поэтому у верующих Новый год начинается на рассвете, когда они встречают Защитницу Палден Лхамо.



