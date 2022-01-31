На турнире «Иван Ярыгин» спортсменки из Бурятии взяли три медали, а мужчины – ни одной

Представительницы Бурятии взяли три медали всех достоинств



С 27 по 30 января в Красноярске проходил 33-й международный турнир по борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». Иногда его называют турниром с репутацией неофициального чемпионата мира. В этом году он собрал свыше 250 спортсменов из десяти стран мира.



В копилке команды Бурятии оказались три медали всех достоинств. Завоёваны они силами женской сборной, мужчины, к сожалению, остались без наград. Так, победительницей стала трёхкратный серебряный призёр чемпионов мира Ирина Ологонова (весовая категория до 55 кг). В финале она сразилась с россиянкой Екатериной Исаковой. Схватка закончилась победой на туше в пользу Ологоновой.



До финала дошла и Жаргалма Цыренова (до 59 кг). Но в победной схватке она уступила Алёне Колесник из Азербайджана. Спортсменка не расстраивается, она поблагодарила поклонников за поддержку в соцсетях.



- Дорогие мои друзья, всем спасибо за поздравления, мне очень приятно. Сегодня у меня серебро, но я не расстраиваюсь. Делаем выводы и работаем дальше, - написала Цыренова.



Бронзовая медаль досталась участнице чемпионата мира-2021 Веронике Чумиковой. В борьбе за медаль она одержала уверенную победу над соотечественницей Кристины Михневой со счётом 11:1 в весовой категории до 57 кг.



Мужская же команда, в составе которой было немало сильных спортсменов, осталась без наград.



Изначально в Красноярск должны были поехать шесть спортсменов: Алдар Бальжинимаев, Жаргал Дамдинов, Даша Шарастепанов, Тамир Гармаев, Балдан Цыжипов. Однако из-за травм травм выпали три титулованных борца: Евгений Жербаев, Балдан Цыжипов, Тамир Гармаев. После сборная Бурятии решила расширить свой состав. К сборной присоединились Ананда Дашиев, Алексей Боровицкий, Буян Цыренов, Никита Жаргалов, Булат Батоев и Алексей Анищик.



Жаргал Дамдинов (весовая категория 57 кг) уступил в квалификационном поединке Рамизу Гамзатову (Дагестан). К слову, его оппонент победил всех своих будущих соперников и забрал золото. В утешительном поединке Дамдинову удалось одержать победу над Магомедом Абдурахмановым из Санкт-Петербурга, но в следующем круге он проиграл Азамату Тускаеву из Северной Осетии.



Даша Шарастепанов в весовой категории 65 кг прошёл в 1/4 турнира по причине неявки своего оппонента Начына Куулара (республика Тыва). Однако в следующем поединке с Ибрагимом Абдурахмановым (Дагестан) Шарастепанов получил травму и бой был остановлен.



Ананда Дашиев (57 кг) смог пройти квалификационный поединок, поборов Фёдора Постникова (Саха-Якутия), но в 1/8 проиграл Уйгулану Иванову (Саха-Якутия).



Алексей Боровицкий также смог одержать победу в квалификации, победив Резуана Кажарова (Адыгея-КБР), но в 1/8 уступил Магоме Дибиргаджиеву (Дагестан). Дагестанский борец смог уложить Боровицкого в партере и продержать несколько секунд, после чего ему засчитали чистую победу.



В весовой категории до 70 килограмм Буян Цыренов прорвался в 1/4, одолев Орозбека Токтомамбетова из Кыргызстана. Однако в следующем раунде Усман Шахгириев из Красноярского края победил Цыренова со счётом 6-0.



Алдару Бальжинимаеву и Никите Жаргалову также не удалось пройти квалификационный раунд.



Булату Батоеву, выступающему в весе до 65 кг, неплохо удавалось держаться на период выступлений. Одержав победу в квалификации над представителем Монголии Цэвэнсурэн Цогтбадрахом, Абдулмажиду Кудиеву из Дагестана. В 1/4 финала уступил Ибрагиму Ибрагимову из Дагестана. По итогам соревнований дагестанский борец привёз домой бронзовую медаль.



Алексей Анищик уступил в борьбе с представителем Северной Осетии Алану Багаеву в 1/4 финала.



Арсалан Будажапов в весовой категории до 79 кг прошёл квалификацию, одержав победу над казахстанцем Магомедом Шоиповым, но уступил на туше Радику Валиеву из Северной Осетии. В утешительном поединке также не смог победить, уступив Аманулле Гаджимагомедову из Дагестана.



Турнир «Иван Ярыгин» завершился победой сборной России. По итогам четырех соревновательных дней наши спортсмены завоевали 13 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовые награды. На втором месте оказалась сборная США (3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медаль), на третьем месте — Монголия (2 золотые, 2 серебряные и 10 бронзовых медалей).



По итогам Ярыгинского турнира будет сформирован состав национальной сборной на чемпионат Европы 2022 года.

