Юные тайбоксёры из Бурятии стали лучшими по технике в Чите

В турнире участвовали более 200 спортсменов



Межрегиональный турнир по тайскому боксу на кубок «Удоканской меди» завершился в Чите. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет из Иркутской, Амурской областей, Бурятии и Забайкальского края.



По итогам двух дней соревнований среди бойцов, кто отличился в личном первенстве, есть бурятские спортсмены: за лучшую технику в возрастной категории 10-11 лет пояса получили Иван (клуб «Аварга») и Анастасия (клуб «Иволга Тай») из Улан-Удэ.



Первое командное место в межрегиональном турнире по тайскому боксу на кубок «Удоканской меди» заняла команда из Ангарска Иркутской области, второе – спортсмены клуба «Байрус» из Читы, на третьем – воспитанники клуба «Машина» из Амурской области.



