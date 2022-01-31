В турнире участвовали более 200 спортсменов
Межрегиональный турнир по тайскому боксу на кубок «Удоканской меди» завершился в Чите. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет из Иркутской, Амурской областей, Бурятии и Забайкальского края.
По итогам двух дней соревнований среди бойцов, кто отличился в личном первенстве, есть бурятские спортсмены: за лучшую технику в возрастной категории 10-11 лет пояса получили Иван (клуб «Аварга») и Анастасия (клуб «Иволга Тай») из Улан-Удэ.
Первое командное место в межрегиональном турнире по тайскому боксу на кубок «Удоканской меди» заняла команда из Ангарска Иркутской области, второе – спортсмены клуба «Байрус» из Читы, на третьем – воспитанники клуба «Машина» из Амурской области.
Юные тайбоксёры из Бурятии стали лучшими по технике в Чите
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