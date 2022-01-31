Жители Улан-Удэ стали чаще брать в поездку домашних животных

Свыше 40 тысяч питомцев стали пассажирами поездов



В 2021 году в пригородных поездах в Иркутской области и Бурятии перевезено 42,2 тысяч домашних животных, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.



Пассажир с питомцем был на каждом из ста рейсов, ежедневно выполняемых электричками на ВСЖД. Чаще всего хозяева брали с собой в поездку собак и кошек.



В прошлом году поездами дальнего следования было перевезено 263 домашних животных без сопровождения владельцев, что в три раза превышает показатели 2020 года. В большинстве случаев, этой услугой пользовались владельцы питомцев из Иркутска, Улан-Удэ, Нижнеудинска и Тайшета.



Отправить поездом животного можно на любое расстояние. С Восточно-Сибирской железной дороги самая долгая поездка была совершена из Улан-Удэ в Москву.





