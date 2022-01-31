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Иркутск примет международный книжный фестиваль

Иркутск примет международный книжный фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие проведут в начале весны

IV международный книжный фестиваль «КнигаМарт-2022» пройдёт в Иркутске с 3 по 6 марта. Его программа фестиваля уже составлена. Она включает встречи с писателями, лекции, мастер-классы, спектакли, презентации книг, круглые столы, книжное ток-шоу. Тема фестиваля – «Анти/Утопия». Участники обсудят постковидную реальность в виде двух вероятностей – утопии (идеального мира) и её противоположности, антиутопии.

На фестивале выступят известные писатели, критики, издатели и популяризаторы науки. В Иркутск приедут автор пьес Дмитрий Данилов; сценарист, куратор программы «Гоголь+» в театре «Гоголь-центр», сценарист Валерий Печейкин; писательница Вера Богданова. Также в «КнигаМарте» примут участие кинодраматург и автор романов Андрей Рубанов; историк, лауреат премии «Просветитель» Михаил Майзульс; редактор научного портала Станислав Дробышевский.

- Концепция «КнигаМарта» – постковидное будущее. Она даст возможность посмотреть, как видят эту тему ведущие научные и литературные спикеры страны. И главное, узнать реакцию наших читателей – в каком мире они хотят оказаться, каким они видят свое будущее, чего боятся и о чем мечтают, - отметила директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.

Ключевые направления программы книжного фестиваля: «Революция», «Игра», «Перезагрузка» и «Гармония». Основная часть мероприятий состоится в областной библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского. Следить за новостями «КнигаМарта» можно на сайте фестиваля и на страницах библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского в социальных сетях.

- Каждый год мы расширяем географию фестиваля, знакомим читателей с современными популярными авторами и новинками книг, открываем региональных писателей и приглашаем к актуальным дискуссиям. Официальное закрытие не будет означать завершение фестиваля. Множество событий пройдёт в течение года в Иркутске и в муниципальных образованиях области: в Усть-Орде, Братске, Байкальске, Усть-Куте, Усть-Илимске, Саянске и Усольском районе, - сказал директор фонда поддержки НКО «Новый Альянс» Владимир Кочетов.

В этом году фестиваль «КнигаМарт» состоится четвёртый раз. Впервые он прошел в 2019 году. В 2021 году фестиваль состоялся в онлайн- и офлайн-форматах. Выступили 90 спикеров, мероприятия фестиваля посетили две тысячи иркутян. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 16+
Иркутск фестиваль книги литература

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